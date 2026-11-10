Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam' kể chuyện văn hóa ngàn năm

Bộ nhận diện chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

Nổi bật ở trung tâm thiết kế là họa tiết mặt trống đồng Đông Sơn được cách điệu thành vầng thái dương tỏa sáng. Hình ảnh này tượng trưng cho cội nguồn văn hóa và sức sống trường tồn của dân tộc. Từ biểu tượng trung tâm, những sắc màu di sản cùng hội tụ và lan tỏa, thể hiện sự gắn kết bền chặt trong một bản sắc Việt Nam chung.

Bên cạnh đó, hình ảnh tre xanh đại diện cho cốt cách và phẩm chất con người Việt Nam. Mộc mạc mà kiên cường, mềm dẻo mà bền bỉ, cây tre trở thành biểu tượng của sức sống mãnh liệt, tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Một điểm nhấn khác của bộ nhận diện là những hoa văn thổ cẩm trên các dải thư tịch. Các họa tiết được lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí truyền thống của cộng đồng các dân tộc, trải dài từ miền núi phía Bắc, đại ngàn Tây Nguyên đến miền Trung và Nam Bộ. Mỗi hoa văn mang dấu ấn riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và giàu bản sắc.

Xuyên suốt thiết kế là dải lụa đỏ mang sắc màu cờ Tổ quốc. Hình ảnh dải lụa uyển chuyển kết nối những biểu tượng di sản trong một dòng chảy chung, tượng trưng cho tinh thần đại đoàn kết và sự gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Không chỉ là hình ảnh nhận diện của một chương trình nghệ thuật, bộ nhận diện “Muôn sắc Việt Nam” còn kể câu chuyện bằng ngôn ngữ thị giác về dòng chảy văn hóa ngàn năm, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp nối và tỏa sáng trong nhịp sống đương đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam diễn ra vào tối 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện. Chương trình dự kiến phục vụ miễn phí 50.000 khán giả. Cùng với chương trình nghệ thuật hấp dẫn, độc đáo với sự tham gia khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, chương trình còn có màn bắn pháo hoa 15 phút.