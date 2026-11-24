Đến dự có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và hàng vạn khán giả từ mọi miền đất nước.

Đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ niềm vinh dự của Hà Nội được Trung ương giao chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu.

Nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định lại vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc; nhấn mạnh nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, thụ hưởng văn hóa. Với Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa các giá trị văn hóa, có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch, để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống.

Chương trình thu hút đông đảo công chúng.

Chương trình được cấu trúc 3 phần, chương mở đầu “Văn hóa soi đường” khẳng định văn hóa là nền tảng, “soi đường” để đưa dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách. Với những ca khúc “Người là Hồ Chí Minh”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Người Hà Nội”, “Hạt gạo làng ta”, “Hát cho dân tôi nghe”, chương mở đầu nhắc nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc đi đến bền bờ vinh quang của kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc. Đồng thời, công chúng hiểu sâu sắc về cội nguồn Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 trở về sự kiện Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cách đây tròn 80 năm.

Tiết mục mở màn chương trình.

Qua giọng hát của các ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hoàng Thùy Linh, chương tiếp theo “Muôn sắc di sản” giúp công chúng hình dung về nền văn hiến Việt Nam được hun đúc tự ngàn đời. Di sản cha ông để lại chính là tài sản vô giá, khẳng định chân lý “văn hóa còn thì dân tộc trường tồn”. Cội nguồn văn hóa dân tộc là niềm tự hào của người Việt Nam hôm nay; giúp chúng ta tự tin, tự cường vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bản sắc dân tộc nếu chỉ gìn giữ mà không phát huy thì không thể nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Trong chương cuối “Bản sắc vươn xa”, thể hiện mong ước văn hóa nước nhà sẽ là nền văn hóa rực rỡ, xứng tầm với quốc gia phát triển. Bằng sự hòa quyện của các giọng ca nổi tiếng là NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long với những ca sĩ trẻ như Phương Mỹ Chi, Noo Phước Thịnh, gửi thông điệp về khát vọng sáng tạo giá trị văn hóa mới trên nền bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhiều ca khúc cách mạng được trình diễn tại chương trình.

Chương trình kéo dài hơn hai giờ, gồm hơn 20 tiết mục với sự trình diễn của các ca sĩ nhiều thế hệ. Chương trình là một điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, góp phần tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền, sáng tạo các giá trị văn hóa Việt Nam. Hình ảnh hàng vạn người hòa nhịp, cùng hô vang những khẩu hiệu trân trọng văn hóa dân tộc, thể hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường tạo nên cảm xúc khó quên.