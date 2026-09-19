Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại' chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”. (Ảnh: VH)

Tới dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài tại Việt Nam và các tỉnh, thành phố.

Về phía thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; cán bộ tiền khởi nghĩa; các tướng lĩnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trên địa bàn; đại diện các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các hội đồng hương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: VH)

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), tiếp sóng trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố Bắc Ninh và lan tỏa trên các nền tảng số. Tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh) lắp đặt màn hình lớn phục vụ nhân dân theo dõi.

Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu liền mạch, gồm phần khai từ và ba chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”; “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại”; “Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước”.

Chương trình tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và phát triển của miền đất di sản Kinh Bắc, từ nền văn hiến lâu đời, truyền thống yêu nước, cách mạng đến những thành tựu đổi mới và khát vọng kiến tạo tương lai; đồng thời khắc họa hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo, hội nhập, phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Đông đảo người dân trực tiếp theo dõi chương trình. (Ảnh: VH)

Chương trình được thực hiện bởi Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí; Giám đốc âm nhạc Lê Anh Thủy; biên đạo múa Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Phong và Hải Trường; biên kịch Tiến sĩ Kim Nguyên Bảo.

Chương trình có sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi cùng các ca sĩ Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm và nhiều nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, các vũ đoàn, nhóm nhạc, câu lạc bộ nghệ thuật…

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: VH)

Nhiều tiết mục giàu cảm xúc, đậm bản sắc được trình diễn như “Bắc Ninh - Kinh Bắc”, “Khúc bình minh Kinh Bắc”, “3 tầm 7 nhớ 9 còn thương”, “Huyền sử ca Kinh Bắc”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch - Vầng thái dương”, “Những cô gái quan họ - Thành phố miền quan họ”, “Rực rỡ Việt Nam tôi”… Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” đã tạo không khí rộn ràng, xúc động, lan tỏa niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tiếp nối mạch nguồn văn hiến, vươn cao trong thời đại mới.