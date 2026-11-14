Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu chào mừng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định: Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, văn hóa đã hun đúc nên bản lĩnh, cốt cách và tâm hồn Việt Nam. Trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới, nhất là Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tỉnh Ninh Bình xác định bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phải gắn liền với xây dựng con người, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, từ Nhà nước Đại Cồ Việt, Cố đô Hoa Lư đến hành cung nhà Lý, vùng đất phát tích của Vương triều Trần. Hiện nay, tỉnh có trên 5.000 di tích được kiểm kê, 1.125 di tích đã được xếp hạng, cùng hệ thống di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, bảo vật quốc gia phong phú, đa dạng, không chỉ tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Ninh Bình mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản.

Trên nền tảng những giá trị lịch sử, văn hóa được hun đúc qua nhiều thế hệ, tỉnh Ninh Bình hôm nay đang từng bước kết nối, phát huy tiềm năng, lợi thế tạo nên không gian phát triển thống nhất, hài hòa và giàu bản sắc. Với mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, Ninh Bình định hướng gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và các ngành kinh tế sáng tạo; từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản thành sản phẩm, nguồn lực và lợi thế cạnh tranh, góp phần xây dựng hình ảnh Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc và có sức lan tỏa trong nước và quốc tế.

Việc tổ chức Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với chủ đề “Văn hóa Việt - Mạch nguồn hội tụ” là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thiết thực, góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa, củng cố sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với chủ đề “Văn hóa Việt - Mạch nguồn hội tụ”, chương trình nghệ thuật là dịp tôn vinh sự hội tụ, giao thoa và kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Ninh Bình, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, giữ gìn và trao truyền những giá trị văn hóa quý báu cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Song Tùng nhấn mạnh, Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 sẽ thực sự trở thành ngày hội của tinh thần đoàn kết, sự gắn bó trong cộng đồng; đồng thời, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp và tinh thần nhân ái trong đời sống xã hội. Thông qua các hoạt động của Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp và truyền thống đoàn kết của dân tộc tiếp tục được bồi đắp, phát huy; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô ngàn năm văn hiến, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chương trình khai mạc Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 mở màn với tiết mục trống hội bằng âm thanh trống Đọi Tam và cồng chiêng Cúc Phương.

Với âm thanh và ánh sáng hiện đại, sống động, chương trình tiếp tục với 3 chương được dàn dựng công phu, xuyên suốt từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai.

Tiết mục “Một tiếng gọi muôn tiếng lòng”.

Tiết mục biểu diễn “Hồn di sản trong mạch sống dân gian”.

Chương I có chủ đề “Việt Nam, cội nguồn bản sắc” tái hiện mạch nguồn văn hóa ngàn đời, đất mẹ Việt Nam đã nuôi dưỡng và lưu giữ biết bao giá trị di sản quý báu, kết tinh trong từng phong tục, tập quán, làn điệu dân ca và nếp sống cộng đồng. Những giá trị ấy không chỉ làm nên bản sắc riêng của mỗi vùng miền mà còn góp phần bồi đắp tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam.

Chương II “Hồn di sản trong mạch sống dân gian” là những làn điệu dân ca, nghệ thuật diễn xướng truyền thống đến những di sản văn hóa tâm linh đặc sắc, tất cả đã tạo nên một dòng chảy văn hóa bền bỉ, làm nên bản sắc và hồn cốt quê hương Ninh Bình.

Chương III “Viết tiếp câu chuyện quê hương” khép lại chương trình nghệ thuật với mạch nguồn văn hóa ngàn đời, những giá trị tinh hoa của dân tộc Việt Nam đang được tiếp nối, sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống đương đại. Một Việt Nam giàu bản sắc, tự tin hội nhập, mang trong mình niềm tự hào về cội nguồn và khát vọng vươn tầm thế giới. Với ca khúc “Ninh Bình đón chào kỷ nguyên mới” thể hiện khát vọng, sức trẻ của Ninh Bình năng động, hội nhập và đầy khát vọng tự tin bước vào hành trình mới.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Với sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ, nghệ nhân, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, chương trình không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật mở màn cho Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất Cố đô, quảng bá hình ảnh Ninh Bình tới đông đảo nhân dân và bạn bè du khách, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình.