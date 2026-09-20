Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh

Từ phải sang, các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham dự chương trình nghệ thuật.

Dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Dương Trung Ý, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện tổ chức quốc tế, các đối tác nước ngoài tại Việt Nam, các tỉnh, thành phố.

Từ trái sang các đồng chí: Nguyễn Hoà Bình, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Về phía đại biểu thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Đại cảnh “Lời chào Kinh Bắc” mở màn chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các đại biểu Quốc hội khóa XVI, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương cùng đông đảo nhân dân thành phố Bắc Ninh theo dõi trực tiếp tại điểm cầu Quảng trường 3/2 và khán giả theo dõi qua truyền hình.

Chương trình thu hút đông đảo nhân dân thành phố Bắc Ninh theo dõi trực tiếp tại điểm cầu Quảng trường 3/2 và khán giả theo dõi qua truyền hình.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Báo và Phát thanh Truyền hình thành phố Bắc Ninh cùng các Đài địa phương và nền tảng số.

Trường đoạn “Giao điểm” tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc bằng âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật trình diễn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”, “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” và “Bắc Ninh - Hoà nhịp cùng đất nước”. Với hình tượng chủ đạo “Cánh cửa thời đại”, thể hiện sự chuyển tiếp từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, đồng thời phản ánh quá trình phát triển của Bắc Ninh từ một tỉnh công nghiệp năng động trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh - Kinh Bắc hiện lên là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hiến, nơi hội tụ những giá trị lịch sử.

Trong đó, Chương I - “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ” đưa khán giả trở về với những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Kinh Bắc. Bằng những giai điệu mang âm hưởng hào hùng, Bắc Ninh - Kinh Bắc hiện lên là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hiến, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm.

Điểm nhấn của chương trình là những ca khúc mang đậm dấu ấn Kinh Bắc, các làn điệu dân ca Quan họ.

Chương II với chủ đề “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại” nối tiếp mạch lịch sử bằng những câu chuyện về truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung và những đóng góp của các thế hệ người Bắc Ninh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ vùng đất lịch sử, Bắc Ninh đang đổi mới mạnh mẽ, kết nối, hội tụ nguồn lực, phát huy giá trị di sản, văn hóa và sức sáng tạo để tạo động lực phát triển mới.

Liên khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch - Vầng Thái Dương” mang đến khoảng lắng đầy cảm xúc. Qua giọng hát của Võ Hạ Trâm, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa trong niềm kính yêu, biết ơn; đồng thời gợi nhắc những tình cảm sâu nặng Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh.

Chương III mở ra với không khí trẻ trung, tươi mới, thể hiện sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những giá trị văn hóa, đặc biệt là dân ca Quan họ, được kết hợp với âm nhạc đương đại, qua đó khắc họa hình ảnh thành phố Bắc Ninh mới năng động, giàu bản sắc và tràn đầy khát vọng phát triển.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, NSND Thúy Hường, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Tân Nhàn, Đông Hùng… cùng các nghệ sĩ, diễn viên, vũ đoàn và lực lượng nghệ thuật của thành phố.

Ca khúc "Tự hào Bắc Ninh" với không khí trẻ trung, tươi mới, thể hiện sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Với những ca khúc mang đậm dấu ấn Kinh Bắc như Bắc Ninh - Kinh Bắc, Những cô gái quan họ, Thành phố miền quan họ, Bài ca Bắc Ninh, Tự hào Bắc Ninh, cùng các làn điệu dân ca Quan họ như Ai xuôi về, Hoa thơm bướm lượn, chương trình góp phần tái hiện vẻ đẹp văn hóa, con người và truyền thống của vùng đất Bắc Ninh, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn cao của Bắc Ninh trong thời đại mới.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa rực rỡ.

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại 2 điểm: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh). Với sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa Kinh Bắc và âm nhạc đương đại, chương trình nghệ thuật đặc biệt không chỉ tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa được hun đúc qua hàng nghìn năm mà còn gửi gắm thông điệp về một thành phố Bắc Ninh mới đang kế thừa truyền thống, phát huy tiềm năng, mở ra những động lực phát triển và tự tin vươn cao cùng thời đại.