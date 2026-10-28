Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt 'Nối vòng tay lớn': Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt (Ảnh minh họa Chương trình từ Fanpage Concert “Tự hào là người Việt Nam").

Theo kế hoạch, Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” diễn ra từ 20h ngày 01/11/2026 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, với quy mô dự kiến khoảng 25.000 khán giả.

Chương trình gồm hai phần: Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt (90 phút), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên kênh TN của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên và các nền tảng số; Đại nhạc hội phục vụ nhân dân (60 phút), được truyền hình trực tiếp trên kênh TN và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.

Trước sự quan tâm, mong đợi và tình cảm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chương trình, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Chương trình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện không gian và sức chứa của Sân vận động có hạn, số lượng vé không thể đáp ứng hết nhu cầu tham dự trực tiếp, Ban Tổ chức mong nhận được sự chia sẻ và đồng thuận của nhân dân.

Toàn bộ vé tham dự Chương trình đều được dán tem an ninh, phát miễn phí. Việc phát hành và kiểm soát vé được thực hiện công khai, chặt chẽ, đúng đối tượng, bảo đảm an ninh, an toàn và không để xảy ra tình trạng lợi dụng vé để trục lợi. Mọi hành vi mua bán và thông tin mua bán vé, giá vé trên mạng xã hội đều trái quy định của Ban Tổ chức.

Để tạo điều kiện đông đảo nhân dân được theo dõi, thưởng thức Chương trình, cùng với truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp, trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, Ban Tổ chức bố trí hai điểm tiếp sóng ngoài trời tại Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân) và Quảng trường Phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn).

Chương trình có màn bắn pháo hoa tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên và hai điểm tiếp sóng, phù hợp với kịch bản tổng thể, bảo đảm an ninh, an toàn và các quy định hiện hành.

Ban Tổ chức Chương trình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau chương trình; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về ý nghĩa, nội dung, thời gian, địa điểm, phương án tổ chức, phát hành vé và các hình thức theo dõi chương trình. Đồng thời, tập trung phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế và các điều kiện phục vụ Nhân dân.

Ban Tổ chức trân trọng mời cán bộ, đảng viên và nhân dân đón xem Chương trình qua các kênh truyền hình, phát thanh, nền tảng số và tại các điểm tiếp sóng ngoài trời; tích cực hưởng ứng, phối hợp, chấp hành các quy định của Ban Tổ chức, góp phần để Chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, thành công tốt đẹp. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.