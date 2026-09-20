Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Hội thảo khoa học 'Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc'

Tham dự Chuơng trình có đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức Hội thảo “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây bắc”; lãnh đạo một số cục, vụ, Hiệp hội thuộc bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; đại biểu các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tập đoàn, hợp tác xã cùng đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Chương trình.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, mở đầu bằng màn khai từ “Tinh hoa Việt Nam” và tạo ấn tượng sâu đậm với phần trình diễn sắc màu trang phục truyền thống của dân tộc vùng cao: Dao, Thái, Mông, Hà Nhì, La Hủ, Khơ Mú, Giáy, Cống, Si La, Kháng...

Màn khai từ "Tinh hoa Việt Nam".

Tại chương trình, các đại biểu và đông đảo khán giả được nghe các tiết mục đặc sắc như: hát múa “Tinh hoa đất trời Lai Châu”, tấu sáo “Vấn vương chợ tình”, múa “Sắc Sâm”, “Vũ điệu Hà Nhì”, cùng các ca khúc “Rừng xanh yêu thương”, “Bản làng em”, “Anh có về Lai Châu”, “Sáo mông” và khép lại trọn vẹn bằng màn hát múa rộn ràng “Lai Châu mở hội”.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Đêm nghệ thuật không chỉ để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu, nhân dân mà còn góp phần tôn vinh, quảng bá mạnh mẽ giá trị của cây sâm quý cùng tiềm năng phát triển của miền đất biên cương Lai Châu tới bạn bè, đối tác trong và ngoài nước.