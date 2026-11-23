Tiết mục hát múa Lai Châu mở hội tại chương trình nghệ thuật.

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đào Thị Lan Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Đoàn Kết; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, phường Đoàn Kết, các tổ dân phố, bản cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Tiết mục múa chất liệu dân tộc tại chương trình nghệ thuật.

Chương trình do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đoàn Kết và các đội văn nghệ quần chúng biểu diễn. Với 12 tiết mục ca, múa, nhạc, đêm diễn mang đến không gian nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa các dân tộc. Tiêu biểu như: Hát múa “Lai Châu mở hội”; múa “Đia trụ cha” (Nhịp xênh tiền) mang chất liệu dân tộc Mông; múa “Mùa vàng” (dân tộc Mảng), “Tiếng chuông ngày mới” (dân tộc Dao); độc tấu sáo “Vấn vương chợ tình”, hát múa “Lai Châu cất cánh bay lên”... Khép lại chương trình là màn “Vũ điệu kết đoàn” với sự tham gia của đông đảo diễn viên.

Múa "Mùa Vàng" tại chương trình nghệ thuật.

Thông qua chương trình, các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, lan tỏa; góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Hát múa Lai Châu cất cánh bay lên tại chương trình nghệ thuật.