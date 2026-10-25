Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội Văn hóa các dân tộc Chiềng Mai năm 2026

Phần thi trình diễn trang phục của các thí sinh.

Các đại biểu tham dự chương trình văn nghệ.

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước tại chương trình.

Chương trình có sự tham gia của gần 200 diễn viên đến từ các trường học, thôn, bản trên địa bàn. Các diễn viên đã thể hiện 10 tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng trong lòng khán giả như: Theo Đảng ta xuống núi, Đất nước tiên rồng, Sơn La miền đất yêu thương, Sơn La bản tình ca mùa xuân, Hương sắc vùng cao, Người vùng cao là thế..

Tiết mục múa mang đậm bản sắc dân tộc Mông.

Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng biểu diễn tiết mục múa đặc sắc tại chương trình.

Đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra phần thi chung khảo trình diễn trang phục dân tộc với sự tham gia của 6 thí sinh được lựa chọn từ vòng sơ khảo. Các thí sinh tự tin trình diễn, giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống. Mỗi bộ trang phục mang màu sắc, họa tiết và dấu ấn văn hóa đặc trưng, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Ban giám khảo chấm điểm dựa trên các tiêu chí: Bản sắc văn hóa dân tộc; tính chính xác, phù hợp của trang phục; tính thẩm mỹ, sáng tạo đối với trang phục cải biên; kỹ năng trình diễn, sự tự tin, biểu cảm và khả năng làm chủ sân khấu. Thang điểm cho phần thi tối đa là 100 điểm. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải A, 2 giải B và 3 giải C. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 25/10.

Phần thi trình diễn trang phục của các thí sinh.

Vòng xòe đoàn kết khép lại chương trình văn nghệ.