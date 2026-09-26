Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn

Các đại biểu dự chương trình

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng về ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn.

Cách đây 86 năm, ngày 27/9/1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân các dân tộc Bắc Sơn đã anh dũng đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang cách mạng trên cả nước, để lại dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Khởi nghĩa Bắc Sơn đã góp phần to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, kiên cường đấu tranh chống ách đô hộ, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Tiết mục "Tổ khúc lời then đang Đảng" do Câu lạc bộ Sắc then bản Tày biểu diễn

Tiết mục múa "Xin chào Việt Nam" do đoàn nghệ thuật đến từ UBND xã Tân Tri biểu diễn

Tham gia chương trình có trên 300 ca sĩ, diễn viên quần chúng đến từ các câu lạc bộ, đội văn nghệ và trường học thuộc các xã: Bắc Sơn, Nhất Hòa, Vũ Lễ, Hưng Vũ, Vũ Lăng và Tân Tri.

Chương trình gồm 19 tiết mục ca, múa, nhảy được dàn dựng công phu, chương trình mang đến không khí sôi nổi, góp phần làm nổi bật dấu ấn của vùng đất cách mạng Bắc Sơn.

Tiết mục "Về Bắc Sơn quê em" do đoàn nghệ thuật Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bắc Sơn biểu diễn

Chương trình thu hút đông đảo Nhân dân theo dõi, cổ vũ

Thông qua những lời ca, điệu múa về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống cách mạng, chương trình góp phần bồi đắp niềm tự hào, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, chung sức xây dựng quê hương Bắc Sơn ngày càng phát triển.