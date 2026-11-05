Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Dự chương trình nghệ thuật có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo Nhân dân.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của hơn 130 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh, cùng các cộng tác viên, thành viên các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật và các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Màn biểu diễn "Lạng Sơn ngời sáng niềm tin" do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh biểu diễn

Chương trình nghệ thuật gây ấn tượng với màn biểu diễn khai từ đặc sắc và các tiết mục hấp dẫn, được kết cấu thành 3 chương: Nguồn cội, sắc màu xứ Lạng; Quê hương, truyền thống hào hùng và Kỷ nguyên mới - Lạng Sơn khát vọng vươn xa.

Tiết mục múa đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh biểu diễn

Tiết mục hát, múa đặc sắc do ca sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh biểu diễn

Các tiết mục được dàn dựng công phu có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, sự phát triển, đổi mới của quê hương xứ Lạng trong chiều dài lịch sử …

Tiết mục hát, múa đặc sắc do ca sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và các em học sinh, cộng tác viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh biểu diễn

Chương trình nghệ thuật chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.