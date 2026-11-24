Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình nghệ thuật. Ảnh: TÂM ĐAN

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng qua 3 chương: “Hồn thiêng cội nguồn”, “Sắc màu di sản” và “Tự hào Việt Nam”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Cán bộ và nhân dân 32 tổ dân phố trên địa bàn phường được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên và những hạt nhân văn nghệ cơ sở.

Mỗi lời ca, tiếng hát, điệu múa không chỉ mang đến những cảm xúc nghệ thuật mà còn là sự gửi gắm tình yêu quê hương, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và niềm tin vào tương lai.

Qua chương trình, UBND phường mong muốn mỗi người dân sẽ thêm tự hào về truyền thống dân tộc, thêm yêu quê hương Cẩm Lệ và cùng chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, nghĩa tình, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ Nguyễn Phước Sơn phát biểu tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ Nguyễn Phước Sơn cho biết, trong định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, phường xác định triển khai 3 chương trình chiến lược: “Cẩm Lệ xanh”, “Cẩm Lệ số” và “Cẩm Lệ sáng tạo”.

Đây không đơn thuần là những chương trình phát triển về môi trường, công nghệ hay đổi mới sáng tạo mà còn tạo dựng những giá trị văn hóa mới cho cộng đồng.