Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp diễn ra từ 24-30/10

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026, từ ngày 24-30/10, với điểm nhấn là Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Nhân dịp này, nhận lời mời của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ là khách mời đặc biệt, tham dự các hoạt động.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, năm 2026 đánh dấu 50 năm quan hệ Việt Nam và UNESCO, là dịp có ý nghĩa đặc biệt để nhìn lại chặng đường hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và khoa học. Dấu mốc này càng có ý nghĩa quan trọng sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trụ sở UNESCO vào tháng 10/2024, góp phần mở ra những định hướng hợp tác mới giữa hai bên trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, chương trình được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng thực chất, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, có nhiều thế mạnh và ảnh hưởng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản, giáo dục và đào tạo. Pháp đồng thời là nơi có cộng đồng người Việt Nam đông đảo, gắn bó với quê hương và hội nhập tốt với xã hội sở tại.

Theo Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng: Việc tổ chức chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam tới công chúng Pháp, công chúng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; truyền tải hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, hội nhập và chủ động hợp tác quốc tế.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Paris và một số không gian văn hóa quốc tế có uy tín, chương trình sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước; mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Điểm nhấn của chương trình năm nay chính là Tuần sân khấu Việt Nam giới thiệu tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu Việt Nam, từ các loại hình nghệ thuật truyền thống đến những sáng tạo đương đại.

Người Phát ngôn nhấn mạnh: "Đây cũng là dịp quảng bá chiều sâu và sự đa dạng của văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ sân khấu, đưa nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến gần gũi hơn với công chúng Pháp, bạn bè quốc tế và cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài để thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa các nghệ sĩ, các thiết chế văn hóa và công chúng hai nước. Qua đó, chương trình sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, đồng thời cũng rất năng động, sáng tạo và rất cởi mở với thế giới".

Trong khuôn khổ chương trình, dự kiến sẽ có một loạt hoạt động, sự kiện văn hóa gắn liền với kỷ niệm 50 năm quan hệ giữa Việt Nam - UNESCO, quan hệ Việt Nam - Pháp. Bên cạnh các hoạt động của Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp, Bộ Ngoại giao cũng phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại Trụ sở UNESCO và Triển lãm về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10.

Người Phát ngôn cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Sĩ phát triển hết sức tích cực. Vào tháng 1/2025, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Quan hệ liên nghị viện giữa hai nước cũng rất tốt đẹp. Thụy Sĩ là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1 tỷ USD và đứng thứ 6 châu Âu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Hợp tác hai nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, lao động, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác đang phát triển hết sức tốt đẹp.

Người Phát ngôn cho biết, dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có một số hoạt động quan trọng khác.