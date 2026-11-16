Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Huế
HNN.VN - Triển khai Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; UBND thành phố Huế tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với mục tiêu đưa ngày 24/11 trở thành hoạt động văn hóa thường niên, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa trong đời sống
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/chuong-trinh-ngay-van-hoa-viet-nam-2026-tai-hue-171855.html