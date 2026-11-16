Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Huế

Với nhiều người, căn cước là giấy tờ quen thuộc nhưng đối với hai mẹ con chị H., việc hoàn thiện thủ tục cấp căn cước mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là bước tháo gỡ những khó khăn về giấy tờ nhân thân kéo dài nhiều năm mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để hai mẹ con tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, chính sách an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân.