Chương trình NEXUS tài trợ 11 dự án nghiên cứu với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng

Ngày 9/11, tại Tokyo, trong khuôn khổ Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã trao văn kiện tài trợ 11 dự án hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình NEXUS.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, KH&CN Nhật Bản Yoshihiro Seki tham dự và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác đồng tài trợ giữa Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Cơ quan KH&CN Nhật Bản (JST), cùng đại diện 11 nhóm nghiên cứu chung, gồm 22 nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ trao văn kiện tài trợ 11 dự án hợp tác nghiên cứu thuộc Chương trình NEXUS. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Trong giai đoạn 2025-2026, NAFOSTED và JST đã lựa chọn đồng tài trợ 11 nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực bán dẫn thuộc Chương trình NEXUS, với tổng nguồn tài trợ phía Nhật Bản là 2,6 tỷ Yên (tương đương khoảng 430 tỷ VNĐ) và phía Việt Nam là 67 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ tập trung vào những hướng nghiên cứu như chip AI công suất thấp, linh kiện điện tử thế hệ mới, công nghệ bán dẫn, vật liệu và quy trình chế tạo bán dẫn hợp chất, công nghệ cảm biến phát hiện đột biến DNA, vật liệu bán dẫn hai chiều và thiết bị MEMS phục vụ cảm biến thông minh, năng lượng bền vững.

Năm 2027, NAFOSTED và JST đã thống nhất kế hoạch kêu gọi hợp tác nghiên chung trong lĩnh bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời triển khai chương trình đào tạo 100 tiến sỹ AI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ KH&CN cũng đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Chương trình NEXUS hợp tác Việt Nam Nhật Bản trong nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”.