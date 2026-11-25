Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" để lại ấn tượng cho công chúng bởi màn trình diễn ấn tượng, đậm bản sắc văn hoá Việt Nam. Ảnh: HNM

Nhiều lời khen của khán giả trên mạng xã hội

Sau khi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình kết thúc, những hình ảnh về sân khấu hoành tráng, các tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc và màn pháo hoa rực rỡ nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Từ những người trực tiếp có mặt tại sân vận động đến khán giả theo dõi qua truyền hình, điện thoại, nhiều người bày tỏ sự xúc động, tự hào và dành những lời nhận xét tích cực cho chương trình.

Những lời khen của khán giả trên trang fanpage HTV-Thời sự Hà Nội

Tại các trang Facebook của Tuyên Văn Hóa, Báo Hànộimới, HTV - Thời sự Hà Nội…, hàng loạt bình luận thể hiện sự hưởng ứng của công chúng. Đáng chú ý, không ít khán giả cho biết dù chỉ theo dõi qua ti vi, màn hình điện thoại, vẫn cảm nhận được không khí hào hùng và xúc động của chương trình.

Tài khoản Thành Nguyễn chia sẻ dưới bài đăng của Tuyên Văn Hóa: “Thấy tự hào vô cùng mặc dù mình xem qua điện thoại mà vẫn nổi da gà, quá xúc động”. Cùng chung cảm nhận, Nguyễn Ngọc Bích bình luận trên trang Báo Hànộimới: “Ở nhà coi online mà vẫn rất xúc động”. Những chia sẻ chân thực ấy cho thấy sức hấp dẫn của chương trình không chỉ đến từ trải nghiệm trực tiếp tại sân vận động mà còn chạm tới cảm xúc của đông đảo khán giả theo dõi từ xa.

Nhiều người dành lời khen cho sự công phu, hoành tráng và ý nghĩa của chương trình. Tài khoản Phú Hoàng nhận xét: “Một chương trình đầy ý nghĩa. Tuyệt vời”.

Những bình luận trên fanpage Tuyền Văn hoá bày tỏ sự yêu thích và tự hào khi xem chương trình "Muôn sắc Việt Nam".

Trên trang HTV - Thời sự Hà Nội (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), hiện có hơn 500 bình luận ngợi khen chương trình. Các bình luận như “Chương trình hay và ý nghĩa quá”, “Quá là tuyệt vời, một chương trình vô cùng ấn tượng”, “Mãn nhãn quá!” nhận được sự đồng tình của nhiều người xem.

Đặc biệt, màn pháo hoa rực rỡ ở phần cuối chương trình trở thành một trong những hình ảnh thu hút sự chú ý. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc thắp sáng bầu trời Mỹ Đình, hòa quyện với âm nhạc và không khí sôi động của đêm hội, tạo nên khoảnh khắc kết thúc ấn tượng. Dưới bài đăng của Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), tài khoản Nguyễn Lương nhận xét: “Pháo hoa giờ đủ sắc màu đẹp quá là đẹp”. Mai Hương Dương chia sẻ niềm vui khi được xem trực tiếp và khẳng định: “Quá tuyệt”. Trong khi đó, Minh Tuấn viết: “Tuyệt đối điện ảnh, tự hào Việt Nam”.

Có thể thấy, bên cạnh sự mãn nhãn về hình ảnh, điều khiến chương trình nhận được sự quan tâm còn là những cảm xúc tích cực được khơi dậy trong công chúng. Những lời khen, biểu tượng trái tim, hình ảnh vỗ tay và các video chia sẻ trên mạng xã hội đã góp phần nối dài sức sống của chương trình sau khi sân khấu khép lại.

Khơi dậy tình yêu nước, trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc

Điều đáng chú ý trong những phản hồi của công chúng là nhiều người không chỉ nói về sự hoành tráng hay chất lượng nghệ thuật, mà còn nhắc đến ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tình cảm thiêng liêng dành cho Tổ quốc. Từ một chương trình nghệ thuật, những thông điệp về cội nguồn, truyền thống dựng nước và giữ nước, bản sắc dân tộc đã được khơi gợi một cách tự nhiên, gần gũi.

Những bình luận trên fanpge của Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội).

Dưới bài đăng của Tuyên Văn Hóa, tài khoản Lan Đinh nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn vinh Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời chia sẻ quan điểm: “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Theo khán giả này, văn hóa chính là hồn cốt, bản sắc và nền tảng giúp một cộng đồng giữ vững sự tồn tại, phát triển bền vững. Trong khi đó, Thương Kún bày tỏ: “Mãi tự hào mình là con cháu Việt Nam. Đời đời ghi nhớ công ơn của Bác và cha ông ta đã dựng nước và giữ nước”.

Những bình luận khác cũng thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước. Tài khoản Nguyễn Thưởng viết: “Tự hào Việt Nam hai chữ tổ quốc thân yêu của chúng ta!”. Trong khi đó tài khoản Nguyễn Thị Hoan bày tỏ mong muốn các thế hệ con cháu tiếp tục phát huy và giữ gìn hòa bình. Những chia sẻ tuy ngắn gọn nhưng cho thấy chương trình đã gợi mở những suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ thưởng thức nghệ thuật, hướng công chúng đến sự trân trọng lịch sử và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Những hình ảnh ấn tượng của chương trình. Ảnh: HNM

Đây cũng là ý nghĩa sâu sắc mà “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc, hình ảnh và những màn trình diễn giàu cảm xúc, chương trình đã góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Văn hóa không chỉ hiện diện trong những di sản được lưu giữ, những phong tục, tập quán được trao truyền mà còn sống động trong tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức cộng đồng của mỗi người.

Sức lan tỏa của chương trình còn cho thấy vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối các thế hệ. Khi những giá trị lịch sử, truyền thống được thể hiện bằng hình thức hấp dẫn, hiện đại, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận, cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc. Từ đó, tình yêu nước không chỉ được thể hiện qua cảm xúc tự hào trong một đêm hội mà còn có thể chuyển hóa thành ý thức gìn giữ di sản, trân trọng bản sắc và trách nhiệm tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cha ông.

“Muôn sắc Việt Nam” đã khép lại, nhưng những cảm xúc tự hào, xúc động và tình yêu văn hóa mà chương trình khơi dậy vẫn tiếp tục lan tỏa. Thành công của chương trình không chỉ được ghi dấu bằng một đêm diễn hoành tráng, mà còn ở sự đồng cảm của công chúng trước những giá trị làm nên bản sắc dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, về trách nhiệm gìn giữ, phát huy văn hóa Việt Nam, để những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền và tỏa sáng trong đời sống hôm nay và mai sau.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam diễn ra vào tối 24-11 do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình. Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, đưa khán giả trở về với nguồn cội dân tộc, nhìn lại truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước, đồng thời khắc họa những thành tựu và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.