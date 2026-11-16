Ngày Văn hoá Việt Nam

Ban tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” cho biết, việc điều chỉnh nhằm dành thêm thời gian hoàn thiện, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tối ưu quy trình đăng ký, xác nhận và nhận vé trực tuyến; đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ, hỗ trợ khán giả, bảo đảm việc đăng ký vé được thực hiện thuận tiện, công bằng và an toàn.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” điều chỉnh lịch đăng ký vé trực tuyến. Ảnh: BTC

Thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến mới hiện chưa được công bố. Ban tổ chức cho biết, sẽ thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất trên các kênh thông tin của chương trình và Cổng thông tin HanoiGo tại địa chỉ https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Ban tổ chức gửi lời cảm ơn sự quan tâm, háo hức chờ đón của đông đảo nhân dân dành cho chương trình, đồng thời mong nhận được sự thông cảm trước việc điều chỉnh kế hoạch đăng ký vé.