Ban Tổ chức công bố sơ đồ chi tiết các khu vực, hướng dẫn lối di chuyển và check-in, giúp khán giả thuận tiện tham dự chương trình. Ảnh: BTC

Những lưu ý quan trọng dành cho khán giả

Theo đó, Ban Tổ chức công bố sơ đồ chi tiết các khu vực, hướng dẫn lối di chuyển, thời gian check-in cùng những quy định về an ninh, an toàn.

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, vé tham dự chương trình chỉ hiển thị thông tin khu vực, không quy định số ghế cụ thể. Vì vậy, khán giả nên đến sớm để chủ động lựa chọn vị trí đứng hoặc ngồi phù hợp trong đúng khu vực được ghi trên vé.

Sơ đồ chi tiết khu vực sự kiện.

Đây là lưu ý quan trọng, đặc biệt đối với những nhóm bạn, gia đình cùng tham dự chương trình, nhằm hạn chế tình trạng di chuyển nhầm khu vực hoặc mất thời gian tìm kiếm vị trí.

Bên cạnh vé tham dự, Ban Tổ chức khuyến nghị khán giả mang theo Căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu bản cứng để thuận tiện cho quá trình đối chiếu thông tin, kiểm tra an ninh và hoàn tất thủ tục check-in.

Khán giả quét mã QR để xem những quy định chi tiết khi tham dự chương trình.

Thông qua việc tích hợp mã QR code lưu ý về những quy định giúp khán giả chủ động tìm hiểu các quy định về vật dụng được phép và không được phép mang vào khu vực tổ chức, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều phối và an ninh tại các cổng kiểm soát…

Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, xác định trước cổng vào và có mặt đúng thời gian quy định sẽ giúp quá trình check-in diễn ra nhanh chóng, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn cho sự kiện có quy mô hàng chục nghìn người.

Cùng tạo nên “Biển Sắc Việt” tại Sân vận động Mỹ Đình

Không chỉ chuẩn bị cho một đêm nghệ thuật đặc biệt, Ban Tổ chức còn gửi tới khán giả lời mời cùng khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống Việt Nam, góp phần tạo nên “Biển Sắc Việt” rực rỡ trên khán đài Mỹ Đình.

Từ tà áo dài duyên dáng đến những bộ trang phục mang bản sắc các dân tộc, mỗi khán giả có thể góp thêm một sắc màu riêng vào không gian văn hóa chung.

Đây cũng là cách để công chúng không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn trực tiếp tham gia lan tỏa vẻ đẹp trang phục, văn hóa truyền thống và niềm tự hào dân tộc.

Ban tổ chức công bố thời gian đón khán giả tham dự chương trình từ 15 giờ đến 17 giờ 30, ngày 24-11.

Với sự hội tụ của các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân cùng những tiết mục kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, “Muôn sắc Việt Nam” hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, tôn vinh bản sắc và sức sống của văn hóa Việt Nam.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với quy mô dự kiến khoảng 50.000 đại biểu và khán giả.

Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.