Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035: Đồng bộ chính sách, thống nhất hành động ngay từ năm đầu

Diện mạo nông thôn đổi thay với đường giao thông, nhà văn hóa được đầu tư khang trang. Giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình phấn đấu khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. (Ảnh: Hoàng Ngân)

Từ ba chương trình thành một

Ngày 11/12/2025, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (gọi tắt là Chương trình). Lần đầu tiên, ba chương trình MTQG vốn chạy song song trong giai đoạn 2021 - 2025 được tích hợp làm một.

Việc hợp nhất xuất phát từ bài học của giai đoạn trước: ba chương trình cùng địa bàn, cùng đối tượng nhưng mỗi chương trình một hệ thống hướng dẫn, định mức, đầu mối riêng. Hệ quả là chồng chéo, phân tán nguồn lực và giải ngân chậm, nhất là vốn sự nghiệp.

Dù vậy, giai đoạn 2021 - 2025 vẫn để lại nền tảng quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 25,91% xuống 12,55%, bình quân 4,45%/năm, vượt mục tiêu. Đến 30/6/2025, cả nước có 6.084/7.669 xã (79,3%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Triển khai Nghị quyết số 257/2025/QH15, Chính phủ ban hành Nghị định số 358/2025/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý các chương trình MTQG. Ngày 31/01/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 417/QĐ-BNNMT phê duyệt Chương trình giai đoạn I (2026 - 2030).

Ngày 24/8/2026, với 477/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16. Chương trình được hợp nhất cùng ba chương trình MTQG về văn hóa, giáo dục - đào tạo và y tế, dân số thành Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Nguyên tắc xuyên suốt là không thu hẹp mục tiêu, đối tượng thụ hưởng và mức độ ưu tiên đã được quyết định; không làm gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai.

Mục tiêu cao, nguồn lực lớn

Chương trình hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững; phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững. Các chỉ tiêu chính đến năm 2030 như sau:

Đáng chú ý, chuẩn nghèo giai đoạn mới đã nâng lên: hộ nghèo nông thôn là hộ có thu nhập từ 1.900.000 đồng/người/tháng trở xuống, thay cho mức 1.500.000 đồng trước đây. Vì vậy, mức giảm nghèo 1 - 1,5%/năm của giai đoạn này là yêu cầu khó hơn nhiều.

Mô hình trồng lan cho thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho người dân nông thôn. Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế là giải pháp then chốt để đạt mục tiêu giảm nghèo đa chiều đến năm 2030. (Ảnh: Hoàng Ngân)

Theo Nghị quyết số 257/2025/QH15, tổng ngân sách nhà nước bố trí cho giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 423.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 100.000 tỷ đồng (70.000 tỷ đồng đầu tư công, 30.000 tỷ đồng chi thường xuyên); ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng; tín dụng chính sách khoảng 23.000 tỷ đồng. Tổng vốn huy động dự kiến khoảng 1,044 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương chỉ chiếm 9,6%.

Cơ cấu này cho thấy ngân sách trung ương chỉ là “vốn mồi”, trách nhiệm chính thuộc về địa phương. Đồng thời, người dân không bị bắt buộc đóng góp; mọi khoản huy động phải tự nguyện, công khai và không vượt quá sức dân.

Sau khi hợp nhất theo Nghị quyết số 46/2026/QH16, tổng nguồn lực của chương trình chung giai đoạn 2026 - 2030 là 808.558 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 345.000 tỷ đồng (244.200 tỷ đồng đầu tư công, 100.800 tỷ đồng chi thường xuyên), ngân sách địa phương 395.392 tỷ đồng. Con số này bao gồm cả nguồn lực cho văn hóa, giáo dục và y tế.

Hai hợp phần, một nguyên tắc không trùng lặp

Theo Quyết định số 417/QĐ-BNNMT, Chương trình gồm hai hợp phần.

Hợp phần I gồm các nội dung chung trên phạm vi cả nước, với 10 nội dung thành phần và 52 nội dung cụ thể: từ quy hoạch, hạ tầng, kinh tế nông thôn, nguồn nhân lực, trợ giúp pháp lý, môi trường đến truyền thông, giám sát, đánh giá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ Chương trình.

Hợp phần II gồm các nội dung đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 5 nội dung thành phần và 23 nội dung cụ thể, do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì. Các nội dung tập trung vào hạ tầng đặc thù; sinh kế; nguồn nhân lực; chính sách cho các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; và truyền thông, chuyển đổi số. Một số chỉ tiêu riêng: 80% hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm nghề phi nông nghiệp.

Chương trình vận hành theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Thủ tướng Chính phủ giao tổng vốn; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp cho cấp xã quyết định phân bổ chi tiết. Việc hỗ trợ phải bảo đảm không trùng lặp giữa hai hợp phần và với các chương trình khác. Người dân tộc thiểu số, xã, thôn đặc biệt khó khăn được hưởng mức hỗ trợ cao nhất; hộ mới thoát nghèo trong 36 tháng tiếp tục được ưu tiên để hạn chế tái nghèo.

Hợp phần I: Đổi mới truyền thông từ gốc

Trong 52 nội dung cụ thể của Hợp phần I, có một nội dung không trực tiếp làm ra con đường hay mô hình sinh kế, nhưng quyết định việc nguồn lực có đến đúng nơi, đúng người. Đó là Nội dung 03 thuộc Nội dung thành phần 10: đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về Chương trình. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện, theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT.

Quyết định số 417/QĐ-BNNMT đặt ra yêu cầu cụ thể. 100% cán bộ cấp tỉnh và 95% cán bộ cấp xã được tập huấn ít nhất một chuyên đề mỗi năm. 100% trưởng thôn, Ban Phát triển thôn và Ban Giám sát cộng đồng được tập huấn về giám sát đầu tư và huy động cộng đồng. Truyền thông phải chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng và tương tác hai chiều.

“Hai chiều” nghĩa là không chỉ đưa chính sách từ trên xuống, mà còn phản ánh khó khăn, kiến nghị từ cơ sở lên. Đây là kênh phát hiện sớm những bất cập như chậm hướng dẫn, phân bổ dàn trải hay huy động quá sức dân.

Năm 2026, chủ đề tuyên truyền là “Đồng bộ chính sách - Thống nhất hành động” (Quyết định số 3282/QĐ-BNNMT). Vì là năm mở đầu, trọng tâm không phải tổng kết thành tựu mà là làm rõ cơ chế, trách nhiệm từng cấp và vai trò chủ thể của người dân. Nội dung bám ba trụ cột: nông thôn mới (OCOP, làng nghề, du lịch nông thôn, công khai phân bổ vốn); giảm nghèo bền vững (mô hình sinh kế, việc làm, không bắt buộc người dân đóng góp); và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (thu hẹp khoảng cách, giữ gìn bản sắc, phát huy vai trò người có uy tín).

Hợp phần II: Đưa pháp luật đến bản làng

Nếu Hợp phần I giúp người dân hiểu chính sách, thì Nội dung 02 thuộc Nội dung thành phần 05 của Hợp phần II giúp đồng bào biết dùng pháp luật để tự bảo vệ. Đó là phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường tiếp cận trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, biện pháp bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường của Nhà nước. Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG.

Mục tiêu là bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi gặp tranh chấp, đồng bào phải được tiếp cận kịp thời dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng.

Thực tế, khoảng cách tiếp cận pháp luật ở vùng cao không chỉ do địa hình hay ngôn ngữ. Nhiều tranh chấp đất đai, vay mượn, hôn nhân gia đình phát sinh từ việc người dân không biết quyền, nghĩa vụ của mình. Một hộ muốn thế chấp tài sản vay vốn chăn nuôi cần hiểu về đăng ký biện pháp bảo đảm. Một gia đình bị thiệt hại do quyết định hành chính sai cần biết mình có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường. Vì vậy, Hợp phần II gắn phổ biến pháp luật với sinh kế.

Người dân được cán bộ hướng dẫn, giải đáp thủ tục tại bộ phận một cửa. Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật và dịch vụ hành chính công cho người dân là một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình. (Ảnh: Hoàng Ngân)

Khác với nội dung phổ biến pháp luật chung trên cả nước ở Hợp phần I do Bộ Tư pháp chủ trì, Hợp phần II tập trung riêng vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phương thức đặc thù là vận động thông qua già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo. Trọng tâm là Hiến pháp, chính sách dân tộc, quyền và nghĩa vụ công dân, cùng các lĩnh vực sát đời sống như đất đai, nhà ở, hôn nhân và gia đình, lao động, môi trường.

Đây cũng là nội dung chiếm phần lớn khối lượng tin, bài mà Báo Kiểm toán thực hiện trong năm 2026.

Năm khởi đầu: áp lực kép

Năm 2026, các địa phương vừa khởi động Chương trình mới, vừa phải hoàn tất phần việc dở dang của giai đoạn cũ. Nghị quyết số 265/2025/QH15 cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn năm 2025 của ba chương trình cũ đến hết 31/12/2026.

Tiến độ thực tế cho thấy áp lực rất lớn. Tại Tuyên Quang, đến giữa tháng 6/2026, vốn kéo dài hơn 2.265 tỷ đồng nhưng mới giải ngân hơn 452 tỷ đồng, đạt 20,5%. Phải đến 31/3/2026, các đơn vị mới hoàn tất đối chiếu số liệu với Kho bạc, mất gần một quý chỉ cho thủ tục. Tại Quảng Trị, đến 31/8/2026, vốn kéo dài mới giải ngân 27,7%, trong đó vốn chi thường xuyên chỉ đạt 22,9%. Tỉnh cũng cho biết nguồn lực phân bổ giảm khoảng 50% so với giai đoạn trước, trong khi các tiêu chí mới đòi hỏi đầu tư lớn hơn.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu năm 2026 giải ngân 100% vốn trung ương giao; công khai tiến độ và xem xét trách nhiệm người đứng đầu nơi để vốn tồn đọng do nguyên nhân chủ quan. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình ngay trong năm đầu, theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐDT16.

Ngày 10/9/2026, Thủ tướng ban hành Quyết định số 1757/QĐ-TTg giao bổ sung 192,251 tỷ đồng chi thường xuyên năm 2026 cho Chương trình: 64,01 tỷ đồng cho 9 bộ, cơ quan trung ương và 128,241 tỷ đồng cho 27 tỉnh, thành phố. Dự toán giao vào tháng 9 khiến quỹ thời gian thực hiện chỉ còn khoảng một quý. Chính phủ đang hoàn thiện nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 46/2026/QH16 theo hướng chỉ ban hành một văn bản, tránh áp dụng song song cơ chế cũ và mới.

Người dân là chủ thể

So với giai đoạn trước, Chương trình có ba thay đổi căn bản: đầu mối được thu gọn; quyền quyết định được trao tối đa cho địa phương; trọng tâm chuyển từ số lượng sang chất lượng và tính bền vững. Những thay đổi đó chỉ phát huy tác dụng khi chính sách thực sự đồng bộ và người dân thực sự tham gia.

Đó là lý do hai nội dung tưởng chừng “mềm” là truyền thông (Hợp phần I) và phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số (Hợp phần II) lại quan trọng. Nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng chỉ đi đúng địa chỉ khi người dân hiểu chính sách, giám sát được việc thực hiện và dám lên tiếng khi có sai lệch.

Với chủ đề “Đồng bộ chính sách - Thống nhất hành động”, thước đo của năm 2026 không phải số km đường hay số hộ thoát nghèo. Thước đo là cơ chế đã thông suốt chưa, trách nhiệm từng cấp đã rõ chưa, và người dân ở thôn, bản xa nhất đã được biết, được bàn, được tham gia hay chưa.

Chặng đường 10 năm còn dài, nhưng hướng đi được định ngay từ bước chân đầu tiên. Khi chính sách thông suốt từ Trung ương đến thôn, bản, khi mỗi đồng vốn được công khai đến từng người dân, và khi người dân không chỉ là người nhận hỗ trợ mà thực sự trở thành chủ thể, Chương trình mới thực sự đi vào cuộc sống. Đó là cách để không ai bị bỏ lại phía sau.