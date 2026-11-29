Tạo dựng thương hiệu mới

Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp (phường Chánh Hiệp) đã có lịch sử hơn 200 năm. Tại cơ sở sơn mài Định Hòa, du khách có thể tận mắt quan sát hành trình tạo nên một sản phẩm thủ công, từ miếng gỗ thô qua nhiều công đoạn xử lý, phủ sơn, cẩn vỏ trứng đến chạm khắc hoa văn. Mỗi tác phẩm là kết tinh của kỹ thuật, sự kiên trì và đôi bàn tay tài hoa của người thợ.

Lãnh đạo Sở NN-MT TPHCM tìm hiểu sản phẩm OCOP của Công ty TNHH Nuôi trồng nấm Hòa Long (xã Tam Long, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Ông Trương Hoàng Nguyên, Giám đốc Công ty Sơn mài Định Hòa, khẳng định, chương trình OCOP tạo động lực để các cơ sở đổi mới tư duy thiết kế, nâng cao tính ứng dụng và tìm kiếm cơ hội tiêu thụ. Đặc biệt, khi gắn với du lịch, sản phẩm có thêm giá trị nhờ câu chuyện về làng nghề, nghệ nhân và văn hóa địa phương.

Tại ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An), nghề làm muối cũng đang tìm thấy hướng phát triển mới nhờ du lịch cộng đồng. Từ hạt muối truyền thống, người dân sáng tạo thêm nhiều sản phẩm như: muối tôm, muối tiêu, muối ớt, muối ngâm chân, muối non... đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc HTX Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Thiềng Liềng, mô hình du lịch cộng đồng hiện có 18 hộ tham gia, trong đó 16 hộ vẫn duy trì nghề muối. Mỗi hộ phát triển một sản phẩm, dịch vụ riêng như: không gian nhà muối, bánh dân gian, ẩm thực, homestay vườn trầu, cà phê và các loại thức uống. Sự kết hợp này vừa tạo thêm nguồn thu, vừa giúp nghề muối có thêm động lực tồn tại trong đời sống hiện đại.

Những mô hình trên cho thấy giá trị bản địa hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh nếu được tổ chức khai thác bài bản. Các làng nghề trăm năm, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương đang mở ra cơ hội mới cho kinh tế nông thôn.

Khi được tiếp sức bởi chương trình OCOP và kết nối với du lịch trải nghiệm, mỗi sản phẩm trở thành một đại sứ văn hóa, mang theo câu chuyện về vùng đất, bàn tay người thợ và những giá trị di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Rộng cửa xuất khẩu

Tại hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, dù có thế mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, TPHCM vẫn xác định nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, là một động lực quan trọng.

Thành phố sẽ phát huy lợi thế thị trường, hệ thống phân phối, thương mại điện tử và mạng lưới liên kết vùng để hỗ trợ sản phẩm OCOP mở rộng đầu ra. Mục tiêu không dừng ở việc tạo ra sản phẩm đạt chuẩn, mà phải xây dựng được thương hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn cao, đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và từng bước vươn ra quốc tế.

"Theo kế hoạch, Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ dành không gian riêng cho OCOP xuất khẩu, ưu tiên giới thiệu những sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế như GlobalGAP, ISO, HACCP hoặc đang có mặt tại các thị trường Hoa Kỳ, EU, Australia. Đây là cơ hội để các chủ thể chứng minh năng lực sản xuất, tìm kiếm đối tác và tiếp cận các kênh phân phối mới", ông Bùi Minh Thạnh chia sẻ.

Theo ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM, đơn vị đang đổi mới cách thức hỗ trợ các chủ thể OCOP theo hướng sát cơ sở, trực tiếp đồng hành trong quá trình sản xuất và hoàn thiện sản phẩm.

Thay vì chủ yếu kiểm tra, giám sát, cán bộ chuyên môn xuống tận địa phương hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể về quy trình sản xuất, hồ sơ pháp lý, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa, bao bì và các yêu cầu về môi trường.

"Mục tiêu cốt lõi của chương trình OCOP là thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Vì vậy, sản phẩm phải có thị trường tiêu thụ ổn định, được kết nối với hệ thống phân phối, du lịch và xuất khẩu", ông Vũ Ngọc Đăng khẳng định.

Bà Phan Yến Ly, Giám đốc Công ty tư vấn, truyền thông và sự kiện Cánh Cam, cũng nhìn nhận TPHCM có nhiều tiềm năng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp. Để tạo sức hút và gia tăng giá trị, cần kết nối các chủ thể OCOP với doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và điểm tham quan, hình thành chuỗi dịch vụ liên hoàn.

Khi sản phẩm địa phương được tích hợp vào các hành trình trải nghiệm, du khách không chỉ mua đặc sản mà còn được tìm hiểu quy trình sản xuất, gặp gỡ người làm nghề và khám phá câu chuyện văn hóa bản địa.

Đến tháng 10-2026, TPHCM có 1.037 sản phẩm OCOP được công nhận, thuộc 408 chủ thể, trong đó có 811 sản phẩm đạt 3 sao và 226 sản phẩm đạt 4 sao. Tháng 11-2026, thành phố lần đầu tiên có 6 sản phẩm/nhóm sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, gồm các sản phẩm sơn mài mỹ nghệ, mật dừa nước cô đặc hữu cơ và hồ tiêu... Giai đoạn 2025-2030, TPHCM đặt mục tiêu phát triển hơn 2.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các chủ thể OCOP.