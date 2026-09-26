Chương trình 'Mô tô học bổng' hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn
Chiều 26/9, Trường Cao đẳng Cà Mau phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Mô tô học bổng”, trao 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường. Mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
Chương trình “Mô tô học bổng” do 2 nhà văn Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, khởi xướng từ tháng 5/2012. Qua hơn 14 năm, chương trình duy trì hoạt động đồng hành, tiếp sức học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn. Trong đó có nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (cũ) nay là Trường Cao đẳng Cà Mau.
Phát biểu tại chương trình, nhà văn Nguyễn Đông Thức bày tỏ niềm vui khi “Mô tô học bổng” vẫn được duy trì sau nhiều năm. Theo ông, học tập là con đường giúp người trẻ mở rộng cơ hội, phát huy năng lực và tự tin bước vào tương lai. Điều khiến ông vui hơn là nhiều sinh viên từng nhận học bổng đã nỗ lực học tập, trưởng thành và có việc làm ổn định.
Đại diện Trường Cao đẳng Cà Mau, Thạc sĩ Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trân trọng cảm ơn các nhà văn, đơn vị tài trợ và những người đã nhiều năm đồng hành cùng sinh viên.
Trong số sinh viên được trao học bổng lần này, có 11 em đạt thành tích học tập rất tốt trong năm học vừa qua. Dịp này, chương trình cũng khen thưởng các thành viên “Gia đình Mô tô học bổng” đạt thành tích cao trong năm học vừa qua, với mức 700.000 đồng/học kỳ đối với thành tích xuất sắc và 500.000 đồng/học kỳ đối với thành tích giỏi.
Việc trao học bổng và khen thưởng những thành viên có thành tích tốt là tiếp thêm động lực để học sinh, sinh viên vượt qua hoàn cảnh, giữ vững kết quả học tập và hướng đến tương lai bằng chính nỗ lực của mình./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chuong-trinh-mo-to-hoc-bong-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-kho-khan-a132744.html