Chương trình 'Mô tô học bổng' hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn

Chương trình “Mô tô học bổng” do 2 nhà văn Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, khởi xướng từ tháng 5/2012. Qua hơn 14 năm, chương trình duy trì hoạt động đồng hành, tiếp sức học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn. Trong đó có nhiều sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (cũ) nay là Trường Cao đẳng Cà Mau.

Phát biểu tại chương trình, nhà văn Nguyễn Đông Thức bày tỏ niềm vui khi “Mô tô học bổng” vẫn được duy trì sau nhiều năm. Theo ông, học tập là con đường giúp người trẻ mở rộng cơ hội, phát huy năng lực và tự tin bước vào tương lai. Điều khiến ông vui hơn là nhiều sinh viên từng nhận học bổng đã nỗ lực học tập, trưởng thành và có việc làm ổn định.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức chia sẻ tại chương trình “Mô tô học bổng”.

Đại diện Trường Cao đẳng Cà Mau, Thạc sĩ Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trân trọng cảm ơn các nhà văn, đơn vị tài trợ và những người đã nhiều năm đồng hành cùng sinh viên.

Thạc sĩ Đỗ Thị Viễn Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau (thứ 7 từ phải sang), cùng đại diện đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ba thành viên trưởng thành từ “Mô tô học bổng”: Lê Thị Thanh Mai (TP. Cần Thơ, thứ 5 từ phải sang), Nguyễn Huy Hoàng (tỉnh Quảng Ngãi, bìa phải) và Nguyễn Thị Quế Trân (TP. Hồ Chí Minh) trao thưởng cho các thành viên “Gia đình Mô tô học bổng” đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.

Trong số sinh viên được trao học bổng lần này, có 11 em đạt thành tích học tập rất tốt trong năm học vừa qua. Dịp này, chương trình cũng khen thưởng các thành viên “Gia đình Mô tô học bổng” đạt thành tích cao trong năm học vừa qua, với mức 700.000 đồng/học kỳ đối với thành tích xuất sắc và 500.000 đồng/học kỳ đối với thành tích giỏi.

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau (bìa phải) và nhà văn Nguyễn Đông Thức trao khen thưởng cho hai sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau, trao thư cảm ơn và hoa đến nhà văn Nguyễn Đông Thức cùng đoàn tài trợ chương trình “Mô tô học bổng”.

Việc trao học bổng và khen thưởng những thành viên có thành tích tốt là tiếp thêm động lực để học sinh, sinh viên vượt qua hoàn cảnh, giữ vững kết quả học tập và hướng đến tương lai bằng chính nỗ lực của mình./.