Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' ở Huế - Vòng tay yêu thương nâng bước trẻ mồ côi, trẻ em khó khăn

Ngày 18/10/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế đã tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Một vòng tay yêu thương” năm 2026

Từ những khoản hỗ trợ đều đặn đến sự đồng hành bằng tình thương và trách nhiệm, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại thành phố Huế đang mở rộng những vòng tay nhân ái, tiếp thêm nghị lực cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị

Ngày 18/10/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế đã tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Một vòng tay yêu thương” năm 2026, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tham dự chương trình có: đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội LHPN thành phố; các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu cùng 255 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021, xuất phát từ mong muốn chăm sóc, hỗ trợ những trẻ em chịu nhiều thiệt thòi, đặc biệt là các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Qua thời gian hơn 4 năm, chương trình đã trở thành hành trình nhân ái xuyên suốt, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kết nối các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân hảo tâm cùng chăm lo cho trẻ em.

Tại Huế, chương trình được triển khai từ năm 2022. Sau bốn năm, đã có 947 trẻ được các cấp Hội đỡ đầu và kết nối đỡ đầu. Đến thời hiện tại, có 903 trẻ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, với mức kinh phí từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi trẻ. Bên cạnh những giá trị tinh thần to lớn, tổng giá trị vật chất trao tặng đến nay vượt 8,5 tỷ đồng.

Đằng sau những con số ấy là sự quan tâm bền bỉ, những lời động viên đúng lúc và tình cảm chân thành giúp các em cảm nhận rằng mình không đơn độc. Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở nguồn kinh phí hỗ trợ, mà còn ở sự gắn bó, chăm sóc và niềm tin được vun đắp qua từng ngày.

Vòng tay sẻ chia - tiếp sức những ước mơ

Sức lan tỏa của chương trình được tạo nên từ sự chung tay của nhiều tổ chức, quỹ thiện nguyện, cơ sở tôn giáo, câu lạc bộ và cá nhân hảo tâm. Từ CLB Vòng tay nhân ái, Quỹ học bổng Loving Healthcare, Quỹ những trái tim Huế, Quỹ nâng cao năng lực cộng đồng, Tổ chức Blue Dragon, Tổ chức Phucfond's, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm của Tập đoàn địa ốc Kim Oanh, mỗi sự đồng hành đều góp phần mở rộng cơ hội chăm sóc, học tập cho trẻ em thiệt thòi.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Đáng trân trọng là những nghĩa cử bình dị của các nhóm thiện nguyện Bác Siêu ở phường Phú Xuân và các tiểu thương chợ Cự Lại, phường Thuận An. Dù thu nhập không cao nhưng các dì, các chị vẫn chắt chiu, đóng góp kinh phí hằng tháng để nuôi dưỡng trẻ em và trao tặng suất ăn cho các trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi. Sự sẻ chia từ những điều nhỏ bé đã trở thành nguồn động viên lớn lao đối với các em.

Nhiều cá nhân cũng dành tình cảm và trách nhiệm đặc biệt cho hành trình này. Điển hình như, Sư cô Thích nữ Liên Nhã - Trụ trì Niệm Phật đường Chùa Hiền Lương hiện đang nhận nuôi dưỡng 13 cháu mồ côi, hỗ trợ thường xuyên liên tục cho 3 cháu từ cấp 2 và đang học cấp 3; Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế tài chính - Từ thiện xã hội GHPG Việt Nam thành phố Huế, Đại đức Thích Huệ Lộc - Trụ trì chùa Xuân Tùy, thôn Quảng Hòa, xã Đan Điền, thành phố Huế đã luôn đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với các chương trình trao học bổng, tặng quà thiết thực.

Đặc biệt, chị Hoàng Ngọc Hồng Nhi - cán bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp dù đang điều trị bệnh hiểm nghèo nhưng nhiều năm nay vẫn nhận nuôi thường xuyên 2 đến 3 trẻ tại xã Bình Điền; các chị Trần Thị Hoàng - phường Phú Xuân, chị Tôn Nữ Thị Hạnh - phường Thuận Hóa, chị Nguyễn Thị Vinh - phường Vỹ Dạ, chị Hoàng Thị Hảo - xã Hưng Lộc, chị Nguyễn Thị Thu Thủy - phường Phong Dinh là những Chi hội trưởng, hội viên phụ nữ tiêu biểu trực tiếp đỡ đầu cho các cháu tại địa phương; chị Đào Thị Mai Hường - Phó Chủ nhiệm CLB “Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em” Hội LHPN thành phố là “Mẹ đỡ đầu” của 13 em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây và 02 em tại phường Phú Xuân.

Những người mẹ đỡ đầu không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn đồng hành, động viên và giúp các em có thêm điểm tựa tinh thần. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân tương ái, khi lòng nhân ái vượt qua khác biệt về nghề nghiệp, điều kiện sống để cùng hướng đến một mục tiêu chung: chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Trao quà cho các em tại chương trình

Trao quà cho các em tại chương trình

Trao quà cho các em tại chương trình

Tại chương trình, 255 trẻ tham dự sẽ được nhận những phần quà của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN thành phố và kinh phí hỗ trợ định kỳ của các “Mẹ đỡ đầu” trao tặng với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Đáng chú ý, ngay tại chương trình có thêm 25 trẻ thuộc 14 xã, phường được Quỹ Khởi Sự Từ Tâm nhận đỡ đầu; 10 trẻ tại phường Phong Dinh được các cá nhân trên địa bàn thành phố nhận đỡ đầu mới.

An sinh xã hội bền vững, không trẻ em bị bỏ lại

Hiệu quả của chương trình còn được thể hiện qua sự nỗ lực vươn lên của những trẻ được đỡ đầu. Em Trần Văn Định ở phường Hương An, được Quỹ Loving Healthcare kết nối hỗ trợ từ năm lớp 11, hiện là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y Dược Huế. Em Nguyễn Hoàng Anh Thư ở phường Thuận Hóa, được CLB Vòng tay nhân ái đồng hành từ năm lớp 5, đã bước vào bậc trung học phổ thông với nhiều ước mơ phía trước. Nhiều em khác cũng đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia...

Những kết quả ấy cho thấy sự hỗ trợ đúng lúc, liên tục và gắn với nhu cầu thực tế có thể tạo nên khác biệt lâu dài. Khi được chăm sóc, khích lệ và tạo điều kiện học tập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm cơ hội phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và từng bước xây dựng tương lai bằng chính nỗ lực của mình.

Cuối tháng 8/2026, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026–2031, định hướng nâng tầm và mở rộng 4 nhóm đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng bao gồm: trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha, mẹ có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo cần điều trị dài ngày.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh, chặng đường phía trước đòi hỏi sự kết nối thường xuyên, nguồn lực ổn định và trách nhiệm lâu dài của các cấp Hội, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà trường cùng cộng đồng. Không chỉ dừng ở những hỗ trợ trước mắt, việc chăm sóc trẻ em cần hướng đến sự phát triển toàn diện, tạo điều kiện để các em được học tập, hòa nhập và trưởng thành trong môi trường an toàn, yêu thương.

Từ những vòng tay đỡ đầu tại Huế, thông điệp nhân văn được lan tỏa mạnh mẽ: sự quan tâm dành cho trẻ em hôm nay chính là sự đầu tư cho tương lai ngày mai. Khi lòng nhân ái trở thành hành động bền bỉ và trách nhiệm chung của toàn xã hội, mỗi trẻ em đều có thêm cơ hội vươn lên, góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn, công bằng và phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Chương trình