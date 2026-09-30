Chương trình lập pháp năm 2027: Không để xảy ra việc lồng ghép 'lợi ích nhóm', lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027) đối với 9 dự án luật, gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2027) đối với 12 dự án luật, gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật Trồng trọt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh QH).

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2027 đối với 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết, gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028 - 2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, dự kiến tiến độ trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, các cơ quan trình dự án tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW, Kết luận số 17-KL/TW, chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, trình xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình lập pháp năm 2027; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, không để xảy ra việc lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong xây dựng pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tiếp thu, chỉnh lý để bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án và nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương, chính sách trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương, kịp thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp vào Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bổ sung các dự án cần thiết vào Chương trình hằng năm để sớm thể chế hóa chủ trương, chính sách mới của Đảng.

Việc đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết phải bám sát các nguyên tắc lập Chương trình. Các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết phải rõ vấn đề cần giải quyết, phạm vi điều chỉnh, các chính sách chủ yếu, nguồn lực và khả năng tổ chức thực hiện; các vấn đề chính trị, nhạy cảm, chưa có chủ trương cần phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa vào Chương trình.

Việc đề xuất xây dựng văn bản phải được đặt trong tổng thể các quy định pháp luật có liên quan, xác định rõ ranh giới điều chỉnh và mối quan hệ giữa các văn bản, hạn chế việc ban hành nhiều văn bản điều chỉnh riêng lẻ các vấn đề có mối liên hệ chặt chẽ trong cùng một lĩnh vực; giữ kỷ luật về tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật; không để xảy ra tình trạng sửa đổi liên tục trong khi chưa có đủ thời gian kiểm chứng qua thực tiễn, làm tăng gánh nặng tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, tác động tiêu cực, cản trở môi trường đầu tư, kinh doanh.