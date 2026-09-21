Chương trình lập pháp 2027 sẽ xem xét, thông qua 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết

Ưu tiên các dự án thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng

Tiếp tục Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 21/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

Trình bày tóm tắt Tờ trình về dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, trong quá trình lập dự kiến Chương trình, 3 cơ quan gồm Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu có đề nghị về Chương trình năm 2027 với tổng số 27 dự án; Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa 1 dự án luật khi xem xét điều chỉnh Chương trình năm 2026.

Như vậy, Chương trình lập pháp năm 2027 có tổng số 28 dự án, bao gồm 25 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027. Ảnh: Vũ Hiếu

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết, trong Chương trình lập pháp năm 2027, ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, chuyên đề; tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá để mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thể chế hóa các vấn đề mới, xu hướng mới, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Các dự án đưa vào Chương trình phải bảo đảm đồng bộ với chủ trương hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời, là kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ lập pháp được đề ra trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Về các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Chính phủ và các cơ quan đề xuất đưa 28 dự án vào Chương trình lập pháp 2027, cụ thể: trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027) là 9 dự án luật; tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2027) là 16 dự án luật, 1 dự án nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 1 nghị quyết.

Đối với nội dung Chương trình lập pháp năm 2027, Thường trực Ủy ban xin ý kiến một số dự án cụ thể như sau: đề xuất xây dựng Luật về quản lý, phát triển vật liệu xây dựng; đề xuất xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng với đó, đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật về phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái (UAV); đề xuất xây dựng Luật Quản lý, phát triển đô thị; đề xuất xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Sẽ xem xét, thông qua 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết

Trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm lập Chương trình năm 2027, ý kiến của các cơ quan, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027 gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Cụ thể như sau: tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027), trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật; tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2027), trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật; tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2027, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 01 dự án pháp lệnh, 01 dự án nghị quyết.

Ngoài ra, tạm thời chưa đưa vào Chương trình năm 2027 đối với 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm, gồm: Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái (UAV); Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp giữa Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan trong chuẩn bị chương trình xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian tới cần chuyển mạnh từ tư duy “làm nhiều luật” sang “làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển”, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của từng dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chương trình xây dựng pháp luật còn phải điều chỉnh nhiều lần. Vì vậy, việc đưa một dự án vào chương trình phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực và rõ khả năng hoàn thành. Đồng thời, cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tính ổn định và đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đối với những lĩnh vực mới như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ số, UAV... cần rà soát trong tổng thể hệ sinh thái pháp luật, xác định rõ ranh giới điều chỉnh trước khi quyết định có cần thiết xây dựng một đạo luật riêng hay không.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị siết chặt kỷ luật ngay từ đầu, Chính phủ và các cơ quan phải chuẩn bị, trình dự án “từ sớm, từ xa”; nhấn mạnh, Chương trình lập pháp năm 2027 cần đáp ứng ba yêu cầu là chuẩn bị sớm, điều chỉnh ít hơn, chất lượng cao hơn, qua đó nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Tại Phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo Nghị quyết Chương trình lập pháp năm 2027. Theo đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong năm 2027.