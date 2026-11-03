Chương trình 'Ký ức cải lương - sử Việt' mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSND Ngọc Trinh, Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ nhấn mạnh: "Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Với chúng tôi, được góp sức vào ngày hội chung của văn hóa nước nhà không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm và tình yêu nghề.

Chúng tôi mong muốn tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong một ngày kỷ niệm mà trở thành động lực cho những hoạt động nghệ thuật thiết thực, lâu dài. Chương trình Ký ức cải lương - sử Việt ra đời từ mong muốn đó, để những giá trị của nghệ thuật cải lương tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trao truyền cho các thế hệ mai sau".

Ký ức cải lương - sử Việt không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một tác phẩm sân khấu đơn lẻ mà hướng tới việc xây dựng một thương hiệu nghệ thuật có tính kế thừa. Ảnh: BTC

Đêm diễn mở màn sẽ bắt đầu lúc 20h ngày 21/11/2026 tại trụ sở Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Chương trình dự kiến kéo dài 130 phút, quy tụ hơn 40 nghệ sĩ, diễn viên múa, nhạc công và lực lượng kỹ thuật. Để đưa nghệ thuật cổ truyền vượt qua giới hạn không gian sân khấu truyền thống đến với đông đảo khán giả, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TN - Tây Ninh TV, phát thanh trực tiếp trên FM 103.1 MHz, đồng thời livestream trên hệ thống YouTube, Fanpage Tây Ninh TV và Fanpage Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ. Tác phẩm cũng nhận được sự đồng hành tiếp sóng từ nhiều đài truyền hình trong nước.

Xây dựng thương hiệu nghệ thuật định kỳ và mở rộng liên kết

NSND Ngọc Trinh cho biết thêm, được định hướng tổ chức định kỳ mỗi quý một số với những chủ đề phù hợp từng thời điểm, Ký ức Cải lương - Sử Việt không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một tác phẩm sân khấu đơn lẻ mà hướng tới việc xây dựng một thương hiệu nghệ thuật có tính kế thừa, kết nối và phát triển lâu dài. Trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đứng trước bài toán đổi mới phương thức hoạt động, việc lấy các tác phẩm đề tài lịch sử làm trọng tâm sẽ tạo thêm sân diễn cho các đơn vị, đồng thời phát huy vai trò của sân khấu trong giáo dục truyền thống.

Bắt đầu từ năm 2027, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ sẽ mở rộng mô hình bằng việc mời các đoàn nghệ thuật bạn tham gia biểu diễn và giao lưu. Những đơn vị dự kiến bước đầu liên hệ gồm Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ (Đoàn Cải lương Tây Đô), Đoàn Cải lương Hương Tràm (tỉnh Cà Mau), Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật An Giang (Đoàn Cải lương). Trong trường hợp khách mời chưa có tác phẩm phù hợp với chủ đề từng số, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ sẽ chủ động đảm nhận khâu dàn dựng và biểu diễn. Sự liên kết này không chỉ gia tăng cơ hội làm nghề, chia sẻ kinh nghiệm dàn dựng cho nghệ sĩ mà còn giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ được tiếp cận thường xuyên hơn với các tác phẩm cải lương lịch sử giá trị.

Mở đầu cho hành trình ý nghĩa này, ban tổ chức lựa chọn giới thiệu trọn vẹn vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh của hai tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền do NSND Ngọc Trinh dàn dựng. Lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tác phẩm tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc, làm nổi bật tinh thần yêu nước, ý chí quật cường cùng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa kiên cường, giàu tình cảm, vừa sẵn sàng đặt nghĩa lớn lên trên mất mát riêng tư.

Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng như NSƯT Ngọc Đợi (vai Trưng Trắc), nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi (vai Thi Sách), nghệ sĩ Thu Mỹ (vai Trưng Nhị), NSƯT Vương Tuấn (vai Cụ Đô Trinh), nghệ sĩ Võ Hoàng Dư (vai Đông Bảng) cùng tập thể nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ.