Chương trình 'Ký ức Cải lương - Sử Việt': Lan tỏa giá trị cải lương lịch sử

Chương trình đầu tiên của “Ký ức Cải lương - Sử Việt” mang đến vở cải lương kinh điển “Tiếng trống Mê Linh”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình đầu tiên gắn với vở cải lương kinh điển “Tiếng trống Mê Linh” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11/2026 tại trụ sở Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân, Thạc sĩ Nghệ thuật Hồ Thị Ngọc Trinh, Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

“Được góp sức vào ngày hội chung của văn hóa nước nhà là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm và tình yêu nghề. Chúng tôi mong muốn tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong một ngày kỷ niệm mà trở thành động lực cho những hoạt động nghệ thuật thiết thực, lâu dài. Chương trình “Ký ức Cải lương - Sử Việt” ra đời từ mong muốn đó, để những giá trị của nghệ thuật cải lương tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trao truyền cho các thế hệ mai sau” - Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Thị Ngọc Trinh nhấn mạnh.

“Ký ức Cải lương - Sử Việt” được định hướng trở thành chương trình nghệ thuật có tính kế thừa, kết nối và phát triển lâu dài. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đó cũng là lý do “Ký ức Cải lương - Sử Việt” không dừng lại ở việc giới thiệu một tác phẩm sân khấu, mà được định hướng trở thành chương trình nghệ thuật có tính kế thừa, kết nối và phát triển lâu dài. Chương trình dự kiến tổ chức mỗi quý một số và từ năm 2027, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ sẽ từng bước mời các đơn vị cải lương khác tham gia biểu diễn, giao lưu, trên cơ sở lựa chọn những vở diễn lịch sử phù hợp nội dung chương trình.

Việc mở rộng sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật được kỳ vọng tạo thêm cơ hội biểu diễn cho nghệ sĩ, tăng cường giao lưu nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm dàn dựng, đồng thời hình thành không gian giới thiệu những tác phẩm cải lương lịch sử đến công chúng một cách thường xuyên hơn, phát huy vai trò của sân khấu trong giáo dục truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là bước đi thể hiện nỗ lực thay đổi phương thức hoạt động và tiếp cận công chúng trong bối cảnh nghệ thuật sân khấu truyền thống đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ.

Đặc biệt, bên cạnh biểu diễn trực tiếp, chương trình còn được truyền hình, phát thanh và livestream trên các nền tảng số, nhằm mở rộng phạm vi phục vụ khán giả, đưa những tác phẩm cải lương có giá trị vượt ra khỏi không gian sân khấu truyền thống để tiếp cận đông đảo công chúng, nhất là công chúng trẻ ở nhiều địa phương.

“Tiếng trống Mê Linh” tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Số đầu tiên của chương trình “Ký ức Cải lương - Sử Việt” sẽ mang đến trọn vẹn vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” của hai tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền, do Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh đạo diễn.

Lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tác phẩm tái hiện một trang sử hào hùng của dân tộc, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự chủ. Thông qua hình tượng Trưng Trắc, Trưng Nhị, vở diễn không chỉ tôn vinh khí phách của những người anh hùng dân tộc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam: giàu tình cảm, thủy chung nhưng kiên cường, sẵn sàng đặt nghĩa lớn lên trên những mất mát riêng tư.

Sức hấp dẫn của “Tiếng trống Mê Linh” còn nằm ở khả năng chuyển tải những xung đột giữa tình riêng và nghĩa nước bằng ngôn ngữ đặc trưng của sân khấu cải lương. Qua lời ca, làn điệu và diễn xuất giàu cảm xúc, những nhân vật lịch sử trở nên gần gũi, đưa câu chuyện quá khứ đến gần hơn với khán giả hôm nay.

Chương trình có thời lượng khoảng 130 phút, với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ, diễn viên múa, nhạc công và lực lượng kỹ thuật. Trong đó, có nhiều gương mặt nghệ sĩ được yêu mến như: Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Đợi (vai Trưng Trắc), nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi (vai Thi Sách), nghệ sĩ Thu Mỹ (vai Trưng Nhị), Nghệ sĩ Ưu tú Vương Tuấn (vai Cụ Đô Trinh), nghệ sĩ Võ Hoàng Dư (vai Đông Bảng)…

Vở diễn có sự tham gia biểu diễn của nhiều gương mặt nghệ sĩ được yêu mến. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Tây Ninh, phát thanh trực tiếp trên tần số FM 103.1MHz; đồng thời được phát trực tuyến trên YouTube và Fanpage Tây Ninh TV của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh, cùng Fanpage Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ.

Lựa chọn “Tiếng trống Mê Linh” mở màn số đầu tiên, “Ký ức Cải lương - Sử Việt” khẳng định định hướng đưa những vở cải lương có giá trị tư tưởng và nghệ thuật trở lại với công chúng, đồng thời khơi dậy tình yêu lịch sử, niềm tự hào dân tộc.

“Theo tôi, gìn giữ cải lương không chỉ là nhắc nhớ những tác phẩm đã đi vào ký ức nhiều thế hệ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để những tác phẩm ấy tiếp tục được biểu diễn, được khán giả đón nhận và có sức sống trong đời sống hôm nay. Đó cũng là mong muốn của chúng tôi khi xây dựng chương trình này” - Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh bày tỏ.

Với định hướng kết hợp giữa bảo tồn giá trị sân khấu truyền thống, mở rộng liên kết giữa các đơn vị nghệ thuật và đổi mới phương thức tiếp cận khán giả, “Ký ức Cải lương - Sử Việt” được kỳ vọng trở thành hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần duy trì sức sống của cải lương trong đời sống đương đại.