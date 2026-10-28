Chương trình khám sức khỏe cho Nhân dân xã Ngọc Đường

Tham gia chương trình có đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của Trạm Y tế xã Ngọc Đường, Trung đoàn 877, Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang và Bệnh viện Mắt tỉnh Tuyên Quang.

Người dân được siêu âm tổng quát.

Đối tượng khám là người dân tại 4 thôn: Thái Sơn, Bản Tùy, Bản Cườm và Đoàn Kết; trong đó ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật.

Người dân được khám nội tổng quát, kiểm tra tim mạch, hô hấp, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch, siêu âm ổ bụng, khám mắt, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, cơ xương khớp và tư vấn sức khỏe. Sau khám, người dân được hướng dẫn phòng, chống các bệnh thường gặp, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử để theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe để tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời. Đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ tận tụy, trách nhiệm với Nhân dân.