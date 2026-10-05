Chương trình 'Kết nối yêu thương' năm 2026: Chung tay hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Theo tin từ TTXVN, tối 5-10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” năm 2026, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Chương trình "Kết nối yêu thương". Ảnh: daibieunhandan.vn

Chương trình do Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cùng dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố... Chương trình còn có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Chương trình "Kết nối yêu thương". Ảnh: daibieunhandan.vn

Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc đồng hành, hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn là những hành động cụ thể thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, chương trình “Kết nối yêu thương” kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để sự sẻ chia được chuyển thành những hành động thiết thực.

Chương trình hướng tới hai mục tiêu: vừa huy động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Ý nghĩa của “Kết nối yêu thương” không chỉ nằm ở những nguồn lực được trao trong một thời điểm; điều chương trình mong muốn tạo dựng là sự kết nối: kết nối người đang cần được sẻ chia với những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia; kết nối trách nhiệm với nguồn lực; kết nối những đóng góp riêng lẻ thành sự chung tay của cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình. Ảnh: daibieunhandan.vn

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình. Ảnh: daibieunhandan.vn

Điểm đặc biệt của “Kết nối yêu thương” là những thông điệp về trách nhiệm, sẻ chia và tình người không chỉ được chuyển tải bằng lời, mà còn được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Mạch cảm xúc của chương trình bắt đầu từ quê hương, đất nước, người mẹ, mái nhà và những ký ức gần gũi mở ra câu chuyện về sự sống, trẻ thơ và những ước mơ; từ một bàn tay chở che đến nhiều bàn tay cùng chung sức, từ tình yêu một con người đến trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước.

Câu chuyện ấy được thể hiện qua âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn, với 3 phần: “Tình quê hương”, “Kết nối yêu thương” và “Thanh âm trái tim”. Qua đó, nghệ thuật không chỉ minh họa cho thông điệp của chương trình, mà trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc với hành động, để câu chuyện “Kết nối yêu thương” được cảm nhận một cách gần gũi, tự nhiên và lan tỏa.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình. Ảnh: daibieunhandan.vn

Thông qua chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực; góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời, lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.