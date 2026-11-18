Tham dự chương trình có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của nhà trường qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự chương trình

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự chương trình

Trường Cao đẳng Lạng Sơn hiện có gần 3.000 học sinh, sinh viên chính quy và gần 250 cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động. Với hệ thống ngành, nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ, kinh tế đến y tế, giáo dục mầm non, ngoại ngữ, văn hóa, nghệ thuật và du lịch, trường tạo nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực, sở trường và định hướng của người học.

Đại diện Trường Cao đẳng Lạng Sơn tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà trường

Xác định hợp tác doanh nghiệp là giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo, thời gian qua, trường đẩy mạnh liên kết từ khảo sát nhu cầu nhân lực, góp ý chương trình, chuẩn đầu ra đến tổ chức thực hành, thực tập và kết nối tuyển dụng. Qua đó, chương trình đào tạo được điều chỉnh sát hơn với yêu cầu thực tế, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp. Hiệu quả hợp tác được thể hiện qua khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2025: gần 95% sinh viên có việc làm, trong đó khoảng 90% làm đúng chuyên ngành đào tạo, nhiều em được tuyển dụng ngay sau kỳ thực tập.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Lạng Sơn phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo trong suốt quá trình xây dựng và phát triển trường. Sau sáp nhập, tập thể cán bộ, giảng viên, giáo viên của nhà trường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát huy những kết quả tốt, tích cực đổi mới trong giảng dạy, quản lý, từ đó từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thị trường lao động.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thầy cô, đặc biệt trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, ổn định tổ chức và xây dựng Trường Cao đẳng Lạng Sơn theo mô hình mới.

Đồng chí đề nghị, tập thể nhà trường khẩn trương cụ thể hóa Chiến lược phát triển Nhà trường thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện, từng bước xây dựng nhà trường đạt các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao, tạo nền tảng thực hiện tầm nhìn phát triển đến năm 2045; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, lấy nhu cầu thị trường lao động làm định hướng, năng lực thực hành của người học làm trọng tâm.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình

Cùng đó, nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong toàn bộ hoạt động; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, trách nhiệm, chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Đồng thời nhà trường cần tạo chuyển biến thực chất trong liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, chuyển từ hợp tác hình thức sang hợp tác có chiều sâu, có sản phẩm và kết quả cụ thể; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, hướng dẫn thực hành và đánh giá kỹ năng nghề và đẩy mạnh đào tạo theo đơn đặt hàng, gắn với cam kết tuyển dụng…

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của UBND tỉnh cho đại diện Trường Cao đẳng Lạng Sơn

Nhân dịp này, nhà trường vinh dự có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 2 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025 - 2026; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc được xét chọn là “Nhà giáo tiêu biểu năm 2026"; 7 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác từ năm học 2023 - 2025 và có đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tế trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Các tập thể được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc tại chương trình

Các cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Lạng Sơn tại chương trình

Cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc được xét chọn là “Nhà giáo tiêu biểu năm 2026"

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp - giới thiệu việc làm năm 2026. Tại đây hơn 20 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia gian hàng đã tư vấn, phỏng vấn trực tiếp học sinh, sinh viên. Cùng đó, các đơn vị, doanh nghiệp đã dành tặng những phần quà ý nghĩa, ủng hộ Quỹ Khuyến học và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nhà trường.

Đại diện Trường Cao đẳng Lạng Sơn tặng hoa và biểu trưng tri ân các đơn vị, doanh nghiệp đối tác

Xưởng dịch vụ Công ty VinFast Kỳ Lừa trao tặng 5 suất thực tập trải nghiệm cho nhà trường

Thông qua ngày hội nhằm tạo cơ hội để học sinh, sinh viên tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp, nắm bắt xu hướng việc làm mới, qua đó định hướng rõ ràng hơn con đường học tập và lập nghiệp.