Chương trình, kế hoạch triển khai nghị quyết phải cụ thể và có tính khả thi cao

Đồng chí Bùi Văn Lương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy HĐND tỉnh và hoạt động của HĐND các cấp như: Dự thảo Quy chế làm việc tạm thời của Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (sửa đổi, bổ sung); Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình công tác quý IV năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung đáng chú ý là dự thảo Tờ trình của Đảng ủy HĐND tỉnh và dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu đồng thời xem xét nhiều dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về phát huy vai trò đội ngũ trí thức; giám sát, phản biện xã hội; công tác phụ nữ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Một số nội dung khác được xem xét tại Hội nghị gồm: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của HĐND tỉnh; danh mục các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh còn hiệu lực thi hành tính đến ngày 23/9/2026; dự thảo quyết định đính chính Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND ngày 9/6/2026; văn bản hợp nhất các nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của Pháp lệnh số 01/2026/UBTVQH16 ngày 10/6/2026.

Hội nghị cũng thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu; rà soát kỹ nội dung, thể thức, thẩm quyền, bảo đảm các văn bản thống nhất, đồng bộ, đúng quy định và sát với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy HĐND tỉnh.

Đồng chí lưu ý những nội dung liên quan đến hoạt động giám sát, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, chuyển đổi số và các chương trình, kế hoạch triển khai nghị quyết phải cụ thể, rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện và có tính khả thi cao; bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.