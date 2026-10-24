Chương trình “Học sinh Gia Lai với văn hóa tuân thủ pháp luật” thu hút 200 học sinh tham gia

Chương trình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh THPT, góp phần thực hiện nội dung “Nâng cao nhận thức về pháp luật cho con người Việt Nam, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh. Ảnh: Minh Chí

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến các quy định pháp luật thiết thực, liên quan trực tiếp đến học tập, sinh hoạt và đời sống, tập trung vào các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tác hại của rượu, bia; trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, báo cáo viên kết hợp trao đổi, phân tích các tình huống thực tế và đặt câu hỏi để học sinh tham gia trả lời. Phần thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức “Rung chuông vàng” tạo không khí sôi nổi, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, vận dụng kiến thức pháp luật vào cuộc sống.

Học sinh tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật. Ảnh: Minh Chí

Thông qua hoạt động, học sinh được nâng cao hiểu biết pháp luật, hình thành ý thức tự giác chấp hành và thói quen ứng xử theo pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong nhà trường, gia đình và cộng đồng.