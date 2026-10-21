Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Chương trình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị đặc biệt chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.

Cùng dự chương trình có Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary; Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen; các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đại biểu Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch và những người bạn Đan Mạch.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Chương trình.

Chương trình hòa nhạc hữu nghị đặc biệt kỷ niệm cột mốc 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và vừa được nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Chương trình do Bộ VHTTDL chỉ đạo, giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary và các đại biểu tham dự Chương trình

Với những giai điệu, vũ điệu và sắc màu nghệ thuật, Chương trình lan toả vẻ đẹp tâm hồn của mỗi dân tộc, sự giao thoa giữa hai nền văn hóa cũng như sức sống mãnh liệt của tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch.

Trong không khí hữu nghị, ấm áp và tràn đầy cảm xúc, Chương trình là một dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành, gắn bó của hai dân tộc.

Phát biểu tại Chương trình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, 55 năm trước, ngày 25.11.1971, giữa những năm tháng Việt Nam trải qua chiến tranh khốc liệt, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên cùng Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Quyết định mang ý nghĩa lịch sử ấy của hai nước đã đặt nền móng cho một tình hữu nghị chân thành, bền chặt và được vun đắp bằng sự tin cậy, tình đoàn kết, những giá trị nhân văn sâu sắc.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được xây dựng trong hơn nửa thế kỷ qua và đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, từ hợp tác phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác bình đẳng, vì những lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch tin tưởng mối quan hệ Đan Mạch - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai không xa. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Nhấn mạnh niềm tự hào khi Đan Mạch là một trong số ít các quốc gia châu Âu thiết lập mối quan hệ này với Việt Nam, Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm đặc biệt đến Đan Mạch dịp này, đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới. Đan Mạch sẽ gia tăng hợp tác đầu tư với Việt Nam, hướng tới tương lai không xa, sẽ vươn lên trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn thứ hai tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen phát biểu

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch về sự gắn bó lâu dài và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam; cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan của Đan Mạch về thiện chí, sự hợp tác chặt chẽ và những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những người bạn Đan Mạch chân thành, trọng tình, trọng nghĩa đã bền bỉ vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước trong suốt 55 năm qua, cũng như các doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch với các dự án phát triển và đầu tư, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển bền vững của hai nước.

Việc tăng cường tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc biệt trong các sự kiện đối ngoại cấp cao ngày càng khẳng định vai trò của văn hoá nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè năm châu; đưa bản sắc dân tộc thành sức mạnh mềm để kết nối quốc tế, đồng thời hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hoá Việt Nam trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Đan Mạch đã không ngừng nỗ lực vươn lên, hội nhập, tích cực đóng góp xây những nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm lần này đã tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa những mong muốn hợp tác của hai bên ở tầm cao hơn. Hơn 10 văn kiện hợp tác đã được ký kết, nhiều cơ hội mới được mở ra, nhiều thỏa thuận đã được cam kết để cùng hướng tới hợp tác hiệu quả, dài hạn trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, năng lượng, hạ tầng, logistics và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không chỉ đang được thúc đẩy bởi quyết tâm chính trị ở cấp cao mà còn được tiếp thêm động lực từ sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và nhân dân hai nước.

Chương trình Hòa nhạc hữu nghị đặc biệt chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đan Mạch "Thời gian không làm tình bạn cũ đi, mà càng làm cho tình bạn thêm sức sống mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không ngừng được củng cố cùng với sự phát triển của mỗi đất nước và song hành cùng những chuyển biến của thời đại. Những mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước đều có dấu ấn của Hoàng gia, Nữ hoàng Margrethe II và Nhà vua Frederik X.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, 55 năm trước Đan Mạch là một trong những quốc gia Phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hôm nay, một lần nữa Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trong khu vực Bắc Âu thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Đan Mạch để gắn kết thế mạnh của Đan Mạch với tiềm năng và dư địa phát triển của Việt Nam, cùng hướng tới hòa bình lâu dài, phát triển bền vững và thịnh vượng xanh.

Trong không khí hữu nghị, ấm áp và tràn đầy cảm xúc, Chương trình hoà nhạc hữu nghị đặc biệt là một dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành, gắn bó của hai dân tộc

Việc tăng cường tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc biệt trong các sự kiện đối ngoại cấp cao ngày càng khẳng định vai trò của văn hoá nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè năm châu; đưa bản sắc dân tộc thành sức mạnh mềm để kết nối quốc tế, đồng thời hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hoá Việt Nam trong tình hình mới.