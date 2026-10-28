Chương trình Heritage Media Trip Tuyên Quang 2026 'Âm vang miền đá' tại xã Tân Quang

Các đại biểu dự chương trình.

Chương trình là hoạt động triển khai hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh với Trung tâm Heritage về truyền thông, quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2031. Thông qua các hoạt động khảo sát, trải nghiệm, ghi hình và sáng tạo nội dung truyền thông, chương trình hướng tới giới thiệu những giá trị nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, đời sống cộng đồng, ẩm thực và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Tuyên Quang đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Đồng bào dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Quang gìn giữ nghề thêu dệt trang phục truyền thống.

Tại xã Tân Quang, đoàn khảo sát, ghi hình và chụp ảnh tại các địa điểm tiêu biểu, tập trung khai thác vẻ đẹp cảnh quan lòng hồ Nậm Mu, thác Nậm Mu; tìm hiểu nghề dệt, thêu thổ cẩm, trang phục và trang sức truyền thống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Đặc biệt, đoàn ghi hình, giới thiệu nghệ thuật nhảy lửa truyền thống của người Pà Thẻn tại thôn Minh Thượng; tác nghiệp tại khu vực thác Nậm Mu, hồ Nậm Mu và làng nuôi cá tầm ở thôn Nậm An.

Huyền bí điệu nhảy lửa của người Pà Thẻn xã Tân Quang.

Trung tâm Heritage tìm hiểu về điệu nhảy lửa của người Pà Thẻn ở xã Tân Quang.

Thông qua chương trình góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương; nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, từng bước đưa hình ảnh đất và người Tân Quang đến gần hơn với du khách.