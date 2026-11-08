Chương trình hạt nhân Iran trong 'tầm ngắm' của Mỹ

Theo tuyên bố được Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng trên mạng xã hội X, Chương trình “Phần thưởng vì công lý” (Rewards for Justice) của Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng tới 20 triệu USD và khả năng được tái định cư cho những người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan, chẳng hạn những người thuộc giới khoa học.

Trong tuyên bố về phần thưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, việc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ thanh sát theo quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khiến cơ quan này mất khả năng theo dõi liên tục hoạt động sản xuất và dự trữ một số linh kiện quan trọng của Tehran, trong đó có máy ly tâm. Tuy nhiên, thông báo chưa nêu cụ thể tiêu chí xác định mức thưởng 20 triệu USD.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân ngầm Pickaxe Mountain của Iran đang hoạt động. Ảnh: cnews.fr

Chương trình “Phần thưởng vì công lý” được thành lập năm 1984, nhằm khuyến khích cung cấp thông tin phục vụ bảo vệ an ninh và lợi ích của Mỹ. Hồi tháng 8-2026, bên cạnh việc gây sức ép tối đa bằng các lệnh trừng phạt nhắm vào nền kinh tế dầu mỏ của Iran, trong khuôn khổ Chương trình “Phần thưởng vì công lý”, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố treo thưởng 15 triệu USD cho các thông tin giúp làm gián đoạn mạng lưới tài chính đứng sau chương trình máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran trở thành mục tiêu của Mỹ khi Tổng thống Donald Trump gần đây tuyên bố Washington có thể tấn công cơ sở hạt nhân ngầm Pickaxe Mountain tại tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. Đây là cơ sở kiên cố nằm sâu dưới lòng núi, gần tổ hợp hạt nhân Natanz của Iran. Một số nguồn tin tình báo phương Tây nghi ngờ địa điểm này có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, song thông tin về lượng uranium làm giàu được lưu trữ tại đây chưa được xác nhận công khai. Giới quan sát nhận định, một vụ nổ hạt nhân tại đây, nếu xảy ra, có thể gây hậu quả nghiêm trọng tại Iran, đồng thời làm dấy lên lo ngại về những tác động phóng xạ và địa chính trị vượt ra ngoài biên giới nước này.

Trước những lo ngại về một cuộc tấn công hạt nhân của Mỹ nhằm vào Iran, quốc gia Hồi giáo đang gấp rút tăng cường các biện pháp phòng ngừa nguy cơ sự cố phóng xạ. Các nguồn tin y tế của Iran ngày 6-11 cho biết, chính quyền nước này đã phân phát thuốc kali iodide (KI) cho người dân sống gần một số cơ sở hạt nhân và phổ biến hướng dẫn ứng phó khẩn cấp. Người dân cũng được hướng dẫn nhanh chóng trú ẩn trong nhà nếu xảy ra không kích nhằm vào khu vực Pickaxe Mountain gần cơ sở làm giàu uranium Natanz. Trước đó, khoảng 180.000 viên KI đã được phân phối dự phòng cho người dân tại tỉnh Bushehr, nơi có nhà máy điện hạt nhân của Iran. Thuốc có tác dụng bảo vệ tuyến giáp khỏi hấp thụ iode phóng xạ nếu được sử dụng đúng thời điểm và liều lượng, song các cơ quan y tế khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng khi chưa có chỉ dẫn chuyên môn.

Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang khi ngày 7-11, Mỹ tuyên bố tiến hành các cuộc không kích hạn chế nhằm vào một hệ thống phòng không của Iran trên đảo Qeshm. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết, hai tên lửa đánh trúng đảo Qeshm, song chưa có thông tin chính thức về thiệt hại. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết, hai vật thể bay đã tấn công khu vực Suza trên đảo Qeshm, sau khi người dân nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời.

Tổng thống Donald Trump sau đó đã xác nhận quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công trên. Ông mô tả đây là hoạt động quân sự quy mô nhỏ và cho biết mục tiêu là một thiết bị phòng không mà Iran mới xây dựng. Theo ông Trump, lực lượng Mỹ đã phá hủy thiết bị này trong khoảng thời gian từ 5 đến 15 phút. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump không cung cấp thêm thông tin về địa điểm, quy mô hay phương thức tiến hành cuộc tấn công.

Đây là các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ được công bố kể từ khi Đảng Cộng hòa chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 và mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Trong những ngày sau bầu cử, ông Trump liên tục đưa ra các thông điệp khác nhau về Iran, khi cảnh báo sẽ “phá hủy” nước này, song cũng cho rằng khả năng chấm dứt chiến tranh đang đến gần.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao thông qua bên trung gian tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ giao tranh tái diễn ở Trung Đông. Theo kênh truyền hình Al Jazeera, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ngày 7-11 cho biết, các cuộc đàm phán đã đạt tiến triển đáng kể. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chờ đợi để đạt được một thỏa thuận hoàn hảo; chúng ta hy vọng đạt được một thỏa thuận tốt”.