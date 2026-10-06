Chương trình 'Hành trình kết nối' tại Trường Tiểu học Đức Xuân

Chương trình “Hành trình kết nối” thu hút sự quan tâm của các em học sinh.

Tại Chương trình, các đại biểu, phụ huynh và học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa về gia đình; nghe học sinh đoạt giải Cuộc thi viết “Bức thư có cánh” đọc thư gửi người thân. Những trang viết thể hiện tâm tư, tình cảm và mong muốn của các em về một mái ấm yêu thương, đồng thời giúp cha mẹ, thầy cô hiểu hơn suy nghĩ của trẻ.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Bức thư có cánh” và Cuộc thi vẽ “Em vẽ gia đình của em”.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Bức thư có cánh” và Cuộc thi vẽ “Em vẽ gia đình của em”. Các đại biểu cùng học sinh tham quan khu trưng bày những tác phẩm đoạt giải, với nhiều bức thư, bức tranh gửi gắm tình cảm dành cho ông bà, cha mẹ.

Chương trình nằm trong kế hoạch tuyên truyền, phát huy hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh. Thông qua những hoạt động gần gũi nhằm khuyến khích sự lắng nghe, chia sẻ giữa các thành viên, bồi đắp tình yêu và sự trân trọng gia đình cho học sinh.

Đại biểu tham quan khu trưng bày các tác phẩm đoạt giải.

Ngay sau Chương trình, nhà trường tiếp tục tổ chức cho học sinh viết thiệp “Lời nhắn yêu thương” gửi người thân, lan tỏa thông điệp từ những lời nói, việc làm giản dị hằng ngày.