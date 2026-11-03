Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202611/infographic-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-27-nqtw-ngay-28-8-2026-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-cac-vung-va-to-chuc-khong-gian-phat-trien-quoc-gia-trong-giai-doan-moi-5961f95/