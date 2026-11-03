Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Ngày 3/11, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, người Mỹ bầu lại toàn bộ Hạ viện và 1/3 số ghế tại Thượng viện. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump từng cam kết đưa giá xăng xuống dưới 2 USD/gallon. Thế nhưng, trong ngày bầu cử lần này, giá xăng và dầu diesel đều đạt mức cao nhất từng ghi nhận vào một ngày bầu cử.