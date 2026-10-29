Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15-10-2026 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Chương trình hành động số 38-CTr/TU, ngày 28-10-2026 của Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5% trở lên, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Cùng với đó là 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế, hoàn thiện hạ tầng, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Infographic dưới đây khái quát những chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm của Khánh Hòa trong năm 2027.