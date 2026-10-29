Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 105, ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 48, ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị về thu hút và trọng dụng nhân tài

Thực hiện Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (gọi tắt là Kết luận số 105-KL/TW) và Chương trình hành động số 48-CTr/TW, ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 105-KL/TW (gọi tắt là Chương trình hành động số 48-CTr/TW), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động