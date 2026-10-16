Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Sáng 16/10/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ngày 15/10, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động số 48-CTr/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 105-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Kết luận thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính đột phá, bảo đảm thực hiện hiệu quả; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cả hệ thống chính trị và xã hội về thu hút và trọng dụng nhân tài; xác định rõ các nhiệm vụ, chương trình, đề án quan trọng trong giai đoạn 2026-2030, rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và nguồn lực thực hiện. Chương trình làm căn cứ để các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của mình.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài

Chương trình đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác nhân tài; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tập trung nguồn lực thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; đổi mới phương thức phát hiện, lựa chọn, trọng dụng và đánh giá nhân tài theo nhiệm vụ và kết quả; chủ động tạo nguồn và phát triển nhân tài quốc gia; xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài, tạo lập môi trường và điều kiện để nhân tài phát huy năng lực, cống hiến và tạo giá trị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài là khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, công tác nhân tài và những quy định liên quan; tháo gỡ rào cản về tiêu chuẩn, độ tuổi, thâm niên, quy trình bổ nhiệm.

Bộ Chính trị yêu cầu xác định, định kỳ cập nhật danh mục các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ chiến lược ưu tiên để thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở, linh hoạt, gồm tiêu chí nền tảng chung và tiêu chí đặc thù theo từng nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực và loại nhiệm vụ.

Cùng với đó, hoàn thiện chính sách ưu đãi về tiền lương, thuế, đất đai, nhà ở, nhất là ở miền núi, biên giới, hải đảo; bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác nhân tài.

Chương trình hành động đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho thu hút và trọng dụng nhân tài. Ngân sách nhà nước dành cho công tác này đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; địa phương tự chủ ngân sách được quyết định mức chi cao hơn.

Việc huy động nguồn lực xã hội cũng được chú trọng với việc đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực; hoàn thiện quy định về đặt hàng, khoán chi theo sản phẩm, kết quả; ưu đãi thuế, tín dụng, hợp tác công tư, nâng tỷ trọng nguồn lực xã hội đầu tư cho nhân tài, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực sự trở thành một chủ thể quan trọng trong thu hút, trọng dụng nhân tài. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế điều phối, sử dụng và chia sẻ nguồn lực nhân tài trên phạm vi cả nước; đa dạng hóa phương thức huy động và sử dụng nhân tài thông qua hợp đồng chuyên gia, tư vấn, kiêm nhiệm, biệt phái, làm việc theo chương trình, dự án.

Đánh giá nhân tài bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ

Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới phương thức phát hiện, lựa chọn, trọng dụng và đánh giá nhân tài theo nhiệm vụ, kết quả. Việc lựa chọn, trọng dụng phải theo yêu cầu của nhiệm vụ chiến lược, bài toán lớn gắn với sản phẩm và kết quả cụ thể; kịp thời điều chỉnh hoặc chấm dứt giao nhiệm vụ khi không đáp ứng yêu cầu.

Việc đánh giá nhân tài dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, giá trị tạo ra và hiệu quả cống hiến, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Để chủ động tạo nguồn và phát triển nhân tài quốc gia, Chương trình hành động đặt ra nhiệm vụ xây dựng các chương trình tạo nguồn và phát triển nhân tài theo từng nhóm, ngành, lĩnh vực và giai đoạn, bảo đảm kế thừa, liên tục, dài hạn; chú trọng bồi dưỡng, nâng tầm chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân trẻ nổi trội.

Xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tuyển chọn, đào tạo chuyên biệt học sinh, sinh viên có năng khiếu, năng lực nổi trội, nhất là trong khoa học cơ bản và các lĩnh vực mũi nhọn. Cùng với đó là tập trung đầu tư, nâng tầm một số cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm đạt trình độ khu vực, quốc tế, làm nòng cốt đào tạo nhân tài quốc gia; thiết lập cơ chế “Nhân tài dẫn dắt nhân tài”, thực hiện chế độ cố vấn, hướng dẫn, trao đổi giữa chuyên gia đầu ngành với nhân tài trẻ.

Chương trình hành động cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài, tạo lập môi trường và điều kiện để nhân tài phát huy năng lực, cống hiến và tạo giá trị. Theo đó, xây dựng văn hóa trọng người thực tài, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, bảo vệ người dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính sách khen thưởng, tôn vinh nhân tài phải bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất, gắn với hiệu quả cống hiến.

Trong hợp tác quốc tế, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo nhân tài; lựa chọn, cử nhà khoa học xuất sắc, tài năng trẻ đi đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở hàng đầu thế giới; phát triển Mạng lưới nhân tài Việt Nam, kết nối nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài.

Xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện

Về tổ chức thực hiện, Đảng ủy Quốc hội chủ trì bổ sung các nhiệm vụ lập pháp để kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách về nhân tài; ban hành nghị quyết của Quốc hội quy định các cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách trong lĩnh vực này.

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận và Chương trình hành động trong tháng 10/2026; chủ trì điều phối thống nhất công tác nhân tài ở tầm quốc gia, tham mưu hoàn thiện quy định của Đảng và pháp luật liên quan.

Đảng ủy Chính phủ cũng có trách nhiệm xác định, cập nhật danh mục ngành, lĩnh vực mũi nhọn, bài toán lớn và nhiệm vụ chiến lược ưu tiên trong từng giai đoạn; bố trí, huy động, điều phối nguồn lực, xây dựng hạ tầng dữ liệu và các công cụ quản trị nhân tài quốc gia.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các ban đảng Trung ương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Chương trình hành động yêu cầu đưa nhiệm vụ về nhân tài vào chương trình công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ; gắn kết quả công tác nhân tài với trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Các địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thực hiện hiệu quả và đúng mục tiêu.