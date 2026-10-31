Chương trình 'Hàng Việt vì người Việt' kết nối chuỗi sản xuất và tiêu dùng trong nước

Tỷ lệ hàng Việt Nam được định hướng chiếm trên 80% tại các kênh bán lẻ hiện đại - Ảnh: MOIT.

Chương trình không chỉ dừng lại ở các cuộc vận động tiêu dùng đơn thuần, mà đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ sản xuất đến phân phối, đưa thị trường bán lẻ đạt quy mô lên tới 14.000 nghìn tỷ đồng và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số của đất nước.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương làm cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra quá trình thực hiện chương trình. Bộ Công Thương sẽ trực tiếp chủ trì xây dựng bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt”, vận hành Nền tảng số hàng Việt Nam và điều phối các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại trên phạm vi toàn quốc.

LẤY NGƯỜI TIÊU DÙNG LÀM TRUNG TÂM, CHẤT LƯỢNG LÀM NỀN TẢNG CỐT LÕI

Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai nhằm quán triệt sâu sắc các định hướng chiến lược của Đảng và Chính phủ, xác định người tiêu dùng trong nước là trung tâm phục vụ, đồng thời lấy năng lực sản xuất nội địa cùng chất lượng sản phẩm làm nền tảng phát triển.

Để tạo dựng niềm tin bền vững, các sản phẩm và dịch vụ tham gia chương trình bắt buộc phải có xuất xứ Việt Nam rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và quy định pháp luật chuyên ngành.

Một điểm đột phá quan trọng của chương trình là việc xây dựng bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” thống nhất trên toàn quốc, gắn liền với các tiêu chí khắt khe về năng suất, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc. Đây sẽ là thước đo chuẩn mực giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, xác minh và ưu tiên lựa chọn sản phẩm chất lượng cao.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa khu vực kinh tế tư nhân – lực lượng chủ lực trong nước – với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Thông qua việc khuyến khích khối FDI nội địa hóa chuỗi cung ứng và liên kết sản xuất, hệ sinh thái tiêu dùng Việt Nam sẽ ngày càng bền vững và gia tăng hàm lượng giá trị nội địa.

Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xem là động lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và thương mại điện tử sẽ được đẩy mạnh toàn diện trong quản lý và phân phối.

Nền tảng số hàng Việt Nam được thiết lập đóng vai trò là trục kết nối trung tâm, hỗ trợ minh bạch thông tin doanh nghiệp, xác thực tiêu chí chất lượng và tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng. Việc chinh phục vững chắc thị trường trong nước được coi là bước đệm chiến lược để hàng hóa Việt Nam vươn mạnh ra thị trường ASEAN và thế giới.

BÁN LẺ HƯỚNG TỚI CỘT MỐC 14.000 NGHÌN TỶ ĐỒNG VÀO NĂM 2030

Nhằm hiện thực hóa định hướng chiến lược, chương trình đã đề ra hệ thống các mục tiêu định lượng vô cùng mạnh mẽ cho giai đoạn 2026 - 2030. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 14% đến 15% mỗi năm, phấn đấu đưa quy mô thị trường đạt khoảng 13.500 đến 14.000 nghìn tỷ đồng vào năm 2030. Đi đôi với sự gia tăng về quy mô, tỷ lệ hàng Việt Nam được định hướng chiếm trên 80% tại các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại và đạt trên 60% tại các chợ, cửa hàng truyền thống.

Khả năng tiếp cận thị trường và chuyển đổi số của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ghi nhận những chỉ tiêu đột phá. Chương trình phấn đấu có hơn 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử, đồng thời đưa 45% doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào các sàn thương mại điện tử lớn trong nước và quốc tế. Doanh số thương mại điện tử dự kiến tăng trưởng bình quân 23 - 25%/năm, đạt mốc 93 - 97 tỷ USD và chiếm tới 18 - 19% tổng mức bán lẻ cả nước vào cuối kỳ quy hoạch.

Đến năm 2030, toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ triển khai hoạt động kết nối cung cầu và tổ chức định kỳ “Tuần lễ hàng Việt vì người Việt”. Chương trình dự kiến thu hút ít nhất 3.000 doanh nghiệp sản xuất đăng ký bộ nhận diện chính thức trên Nền tảng số hàng Việt Nam và tối thiểu 100 doanh nghiệp lớn tham gia chương trình thương hiệu tiên phong.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ 7 NHÓM NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, chương trình thiết lập bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện.

Thứ nhất: Nhóm giải pháp truyền thông - Chiến dịch "Hàng Việt vì người Việt".

Triển khai chiến dịch quốc gia thông điệp "Hàng Việt vì người Việt", quảng bá chất lượng, nguồn gốc và nơi bán. Xây dựng chuyên trang báo chí, vận hành mạng xã hội chính thức; thường xuyên sản xuất video ngắn, livestream, câu chuyện sản phẩm trực quan, thịnh hành giới thiệu điểm bán.

Thứ hai: Nhóm giải pháp phát triển kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử.

Vận hành "Gian hàng Việt Nam" trên các sàn thương mại điện tử với nhãn nhận diện thống nhất; đẩy mạnh bán lẻ đa kênh, livestream. Thúc đẩy xuất khẩu, mở điểm bán tại cửa khẩu. Khuyến khích khu vực công dùng hàng Việt; kết nối từ vùng nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ.

Thứ ba: Nhóm giải pháp xây dựng hệ sinh thái "Hàng Việt vì người Việt".

Ban hành bộ nhận diện thống nhất; công bố danh sách đạt chuẩn trên Nền tảng số để người tiêu dùng tra cứu, xác minh. Đồng bộ nhận diện trên cả bao bì, điểm bán, gian hàng số. Truyền thông qua người ảnh hưởng; tổ chức thường niên "Ngày hội hàng Việt vì người Việt".

Thứ tư: Kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sức mua và đa dạng hóa hình thức tiêu dùng hàng hóa.

Tổ chức khuyến mại tập trung thực chất trên kênh truyền thống lẫn trực tuyến. Khai thác tiêu dùng gắn với du lịch, văn hóa ẩm thực và thủ công mỹ nghệ. Đa dạng hóa dịch vụ; ưu tiên tiêu dùng xanh, sản phẩm đạt nhãn sinh thái, năng lượng và thân thiện môi trường.

Thứ năm: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và phát huy vai trò của Hiệp hội.

Đào tạo kinh doanh, tiếp thị, chuyển đổi số; cung cấp dữ liệu thị trường. Triển khai mô hình "Nhà nước hỗ trợ - Hiệp hội chủ trì - Doanh nghiệp bứt phá"; kết nối FDI với nhà cung ứng hàng nội địa. Hỗ trợ hợp tác xã, chủ thể OCOP truy xuất nguồn gốc.

Thứ sáu: Nhóm giải pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xử lý nghiêm hàng giả, nhập lậu, gian lận xuất xứ đa kênh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện vi phạm. Hoàn thiện chính sách bảo vệ người tiêu dùng và phòng vệ thương mại. Thiết lập đường dây nóng liên ngành; hướng dẫn nhận diện hàng thật cho người tiêu dùng.

Thứ bảy: Nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách.

Hoàn thiện thể chế thương mại trong nước, thương mại điện tử để tháo gỡ rào cản. Nâng cao hiệu lực kiểm soát thị trường số. Vận hành Nền tảng số hàng Việt Nam để xác thực dữ liệu. Hoàn thiện cơ chế phát triển hạ tầng thương mại nông thôn và vùng khó khăn.