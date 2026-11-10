Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh tháng 11/2026

Theo đó, không gian trưng bày có khoảng 50 gian hàng, giới thiệu sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chế biến từ sâm và dược liệu đặc trưng. Các khu vực chuyên đề gồm trưng bày sản phẩm, trình diễn và trải nghiệm, hướng dẫn nhận biết sâm Ngọc Linh và dược liệu thật, giả; giới thiệu tour, tuyến du lịch trải nghiệm vùng trồng sâm.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội kết nối với nhà phân phối, đối tác trong và ngoài nước; tìm hiểu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, quy định pháp luật, qua đó mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Chương trình cũng hướng đến thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh và dược liệu từ sản xuất, chế biến đến thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Đồng thời góp phần xây dựng không gian trải nghiệm và mua sắm an toàn, tin cậy cho người dân, du khách.