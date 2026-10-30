Chương trình 'Giao thông xanh – Hành trình an toàn – Vững vàng tiên phong' số 28: Lan tỏa hành trình an toàn tại Khu công nghiệp Lai Vu

Chiều 29/10, tại Khu công nghiệp Lai Vu, chương trình tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026 được tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Giao thông xanh – Hành trình an toàn, vững vàng tiên phong”. Tại chương trình, 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng tới cán bộ, công nhân viên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng người lao động.

Chương trình do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hải Phòng và Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng tổ chức, với sự phối hợp của Ban lãnh đạo Khu công nghiệp Lai Vu.

Tham dự chương trình có Trung tá Nguyễn Văn Quý, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5; Thiếu tá Nguyễn Trí Thọ, Phó Trưởng ban Báo điện tử, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng; Đại úy Trần Mạnh Hoàng, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng; ông Trần Đỗ Khoa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; cùng đại diện Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Khu công nghiệp Lai Vu và đông đảo cán bộ, công nhân viên.

Được triển khai từ tháng 4/2026, chương trình “Giao thông xanh – Hành trình an toàn, vững vàng tiên phong” hướng đến mục tiêu tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố.

Sau 6 tháng triển khai, chương trình đã tổ chức 27 buổi tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư và nhiều địa bàn trên thành phố, trao tặng gần 16.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Đặc biệt, thông qua 4 buổi tuyên truyền tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, chương trình đã tiếp cận hơn 2.000 người lao động.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đỗ Khoa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, nhấn mạnh hoạt động tại Khu công nghiệp Lai Vu không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp đối với người lao động. Ông bày tỏ mong muốn những chiếc mũ bảo hiểm được trao tặng sẽ trở thành món quà thiết thực, đồng thời nhắc nhở mỗi người chủ động bảo vệ bản thân, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và có trách nhiệm với sự an toàn của chính mình cũng như cộng đồng.

Ông Trần Đỗ Khoa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phát biểu chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã trao tặng biển tượng trưng 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đại diện Khu công nghiệp Lai Vu. Những phần quà được trao tới cán bộ, công nhân viên thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức và góp phần bảo vệ an toàn cho người lao động.

Chia sẻ tại chương trình, chị Vũ Thị Thu Trang (40 tuổi), người lao động tại Khu công nghiệp Lai Vu, sinh sống tại phường Tân Hưng, cho biết: “Tôi thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa, giúp mọi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, đồng thời nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình thiết thực như thế này để góp phần lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng”.

Chị Vũ Thị Thu Trang (40 tuổi), người lao động tại Khu công nghiệp Lai Vu, chia sẻ về ý nghĩa thiết thực của chương trình

Đối với người lao động tại các khu công nghiệp, việc di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc diễn ra hằng ngày. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống, mỗi người cần chủ động phòng ngừa rủi ro, nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng quy cách khi đi mô tô, xe gắn máy là biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Thông qua sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp và các đơn vị truyền thông, chương trình góp phần đưa kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến gần hơn với người lao động, đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Với những hoạt động thiết thực, chương trình “Giao thông xanh – Hành trình an toàn – Vững vàng tiên phong” tiếp tục lan tỏa thông điệp về ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông, khẳng định vai trò đồng hành của doanh nghiệp cùng các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hướng tới bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân trên mỗi hành trình.

Theo An ninh Hải Phòng