Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng xã Gia Tường
Thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 năm 2026, tối 15/11, xã Gia Tường tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ quần chúng với chủ đề “Gia Tường - Sắc màu văn hoá, Kết nối cộng đồng”.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Trong đó, có lễ ra mắt Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình; chương trình nghệ thuật của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Ninh Bình và đặc biệt là Cuộc thi văn nghệ quần chúng và giao lưu múa sạp.
Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật chuyên nghiệp và phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở, chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chương trình không chỉ tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó giữa các khu dân cư, xây dựng cộng đồng Gia Tường đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/xa-gia-tuong-to-chuc-giao-luu-van-nghe-quan-chung-rd3c47-261115223254807.html