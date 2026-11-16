Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng xã Gia Tường

Lãnh đạo xã Gia Tường trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Trong đó, có lễ ra mắt Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình; chương trình nghệ thuật của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Ninh Bình và đặc biệt là Cuộc thi văn nghệ quần chúng và giao lưu múa sạp.

Các đại biểu dự chương trình.

Lãnh đạo xã Gia Tường trao cờ lưu niệm cho các đoàn tuyển tham gia liên hoan.

Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật chuyên nghiệp và phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở, chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục tham gia Liên hoan của đoàn tuyển thôn An Sơn.

Chương trình không chỉ tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước. Qua đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó giữa các khu dân cư, xây dựng cộng đồng Gia Tường đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc.