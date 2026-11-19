Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã và đại diện một số phòng, ban chuyên môn xã Gia Viễn cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng số. Đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, từng bước xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và tiến bộ.

Một tiểu phẩm tham gia chương trình giao lưu.

Tham gia giao lưu có 5 đội đến từ các xã Gia Viễn, Ý Yên, Cúc Phương, Phú Long và phường Yên Thắng. Các đội thực hiện 3 phần: Chào hỏi, kiến thức và năng khiếu. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, kết hợp tiểu phẩm, thơ, ca và các câu hỏi tìm hiểu kiến thức pháp luật, chương trình tập trung truyền tải những thông điệp thiết thực về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; phát huy vai trò của phụ nữ trong lao động, sản xuất và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đào Thị Hòa tặng hoa động viên các đội tham gia chương trình.

Thông qua chương trình giao lưu, cán bộ, hội viên phụ nữ có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những sáng kiến truyền thông hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về bình đẳng giới. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội trong vận động xã hội chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, hướng tới một xã hội công bằng, văn minh.