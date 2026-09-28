Chương trình giáo dục trung học nghề sẽ được tổ chức đào tạo thế nào?

Trung học nghề là loại hình trường mới, bắt đầu tổ chức đào tạo từ năm học 2026-2027.

Đào tạo theo niên chế, gồm ba năm học liên tục

Theo Quy chế, chương trình giáo dục trung học nghề được tổ chức đào tạo theo niên chế, gồm ba năm học liên tục, tương ứng là năm học thứ nhất, năm học thứ hai và năm học thứ ba. Mỗi năm học có 2 học kỳ chính; thời gian thực học của mỗi năm học tối thiểu là 35 tuần.

Năm học thứ nhất, năm học thứ hai và năm học thứ ba của chương trình giáo dục trung học nghề tương ứng với lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của cấp trung học phổ thông.

Căn cứ kiến thức chương trình trung học phổ thông và kiến thức chuyên môn nghề, cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, xác định nội dung, khối lượng học tập, tiến độ thực hiện và thời điểm đánh giá đối với phần kiến thức chương trình trung học phổ thông, chuyên môn nghề, bảo đảm logic về nhận thức, sao cho người học có nền tảng kiến thức chương trình trung học phổ thông để tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn nghề và phù hợp với đặc điểm của ngành, nghề đào tạo, năng lực của học sinh.

Năm học thứ ba, cơ sở đào tạo bố trí các nội dung học tập phù hợp, tạo điều kiện để học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị cho các lựa chọn học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động sau khi hoàn thành chương trình.

Người học được công nhận hoàn thành năm học và học tiếp năm học kế tiếp khi có học lực và kết quả rèn luyện cả năm từ mức Đạt trở lên. Các môn học, mô đun chưa đạt yêu cầu được học lại, đánh giá lại.

Người học có kết quả rèn luyện cả năm ở mức Chưa đạt phải rèn luyện bổ sung trong kỳ nghỉ hè theo kế hoạch của cơ sở đào tạo. Người học có học lực cả năm ở mức Chưa đạt được học lại, đánh giá lại các môn học, mô đun chưa đạt; trường hợp vẫn không đạt thì phải học lại năm học đó.

Người học chưa đạt yêu cầu đối với môn học, mô đun hoặc nội dung học tập được đăng ký học lại, đánh giá lại. Việc học lại, đánh giá lại được tổ chức phù hợp với kế hoạch đào tạo và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nội dung học tập của năm học tiếp theo.

Cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, thi kết thúc môn học, mô đun theo kế hoạch đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo từng năm học, phù hợp với tiến độ thực hiện chương trình. Việc bố trí thời gian đánh giá, thi phải phù hợp với tiến độ học tập của từng môn học, mô đun và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nội dung của chương trình đào tạo.

Học sinh chuyển đến từ trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục phổ thông khác được xem xét công nhận kết quả học tập các môn học đã tích lũy nếu nội dung, yêu cầu cần đạt tương đương với môn học tương ứng trong chương trình giáo dục trung học nghề.

Học sinh chuyển trường giữa các cơ sở đào tạo có tổ chức chương trình giáo dục trung học nghề được xem xét công nhận kết quả học tập đã tích lũy tại cơ sở đào tạo nơi chuyển đi theo quy định về chuyển trường.

Thi tốt nghiệp các môn: Toán, Ngữ văn, môn học theo định hướng nghề nghiệp, chuyên môn nghề

Học sinh hoàn thành khối lượng học tập của phần kiến thức chương trình trung học phổ thông theo quy định được cơ sở đào tạo ghi nhận trong bảng điểm. Đây là căn cứ để dự thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề, đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông theo nguyện vọng và học liên thông lên trình độ đào tạo cao hơn.

Học sinh không hoàn thành khối lượng phần kiến thức chương trình trung học phổ thông được cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả học tập các môn học đã hoàn thành.

Kế hoạch thi tốt nghiệp phải được xây dựng, phê duyệt và công bố công khai tại cơ sở đào tạo chậm nhất 4 tuần trước ngày tổ chức kỳ thi.

Môn thi tốt nghiệp bao gồm: môn Toán; môn Ngữ văn; môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề.

Nội dung thi môn Toán và môn Ngữ văn, môn học theo định hướng nghề nghiệp bám sát nội dung chương trình môn học trong chương trình của nhóm ngành, nghề mà học sinh theo học.

Môn Ngữ văn, thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

Môn học theo định hướng nghề nghiệp gồm 2 môn học được thi theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, với thời gian làm bài không quá 90 phút; nội dung thi bám sát nội dung chương trình môn học theo định hướng nghề nghiệp của nhóm ngành, nghề mà học sinh theo học.

Chuyên môn nghề được tổ chức thi bằng hình thức lý thuyết và thực hành nghề. Thi lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức viết, trắc nghiệm hoặc vấn đáp; thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 90 phút, thi vấn đáp không quá 30 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời đối với mỗi thí sinh.

Thi thực hành nghề được tổ chức dưới hình thức thực hiện nhiệm vụ kỹ năng tổng hợp để hoàn thành sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ; thời gian thi do người đứng đầu cơ sở đào tạo quy định phù hợp với chuẩn đầu ra và đặc thù của từng ngành, nghề.

Đề thi môn Toán và môn Ngữ văn và môn học theo định hướng nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở ngân hàng đề thi tốt nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành. Cơ sở đào tạo căn cứ ngân hàng đề thi của Bộ GD&ĐT để xây dựng đề thi chính thức, đề thi dự phòng cho cơ sở mình. Trong thời gian Bộ GD&ĐT chưa ban hành ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho môn Toán và môn Ngữ văn và môn học theo định hướng nghề nghiệp theo từng nhóm ngành, nghề đào tạo, cơ sở đào tạo xây dựng đề thi.

Đề thi lý thuyết chuyên môn nghề và thực hành nghề do cơ sở đào tạo chủ động xây dựng.

Việc tổ chức coi thi, chấm thi do người đứng đầu cơ sở đào tạo quy định, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Người học chương trình giáo dục trung học nghề, nếu có nguyện vọng và đáp ứng điều kiện theo quy định, được đăng ký dự thi các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kết quả thi có thể sử dụng để đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn theo quy định của pháp luật về tuyển sinh và quy định của cơ sở giáo dục tổ chức tuyển sinh.