Chương trình giáo dục trải nghiệm “Hành trình theo dấu kho lương Trần Thương”

Các đội tham gia thực hành vận chuyển túi lương từ thuyền đến điểm tiếp nhận.

Các đại biểu và các em học sinh dự chương trình.

Chương trình trải nghiệm có sự tham gia của 135 em học sinh khối 9 - Trường THCS Trần Thương. Các em chia 3 đội, mỗi đội có 45 học sinh tham gia trực tiếp trong toàn bộ hành trình. Tại mỗi chặng, các thành viên được phân công thực hiện những nhiệm vụ phù hợp. Các học sinh còn lại sẽ cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các thành viên trong đội.

Học sinh thực hành vượt chướng ngại vật, đưa lương thực về kho an toàn.

Tham gia chương trình, các em học sinh trải qua 3 chặng thi: Chặng 1 “Góp lương dựng kho”, chặng 2 “Bảo vệ kho lương”, chặng 3 “Chuyển lương tiếp sức”.

Ba chặng thi không tách rời nhau mà tạo thành một hành trình liên hoàn. Vì vậy, mỗi đội cần có tinh thần đoàn kết, phối hợp nhanh nhẹn, chính xác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội mình.

Học sinh thực hành trải nghiệm.

Kho lương Trần Thương là nơi tập kết, bảo quản và cung cấp lương thực phục vụ cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần. Thông qua chương trình trải nghiệm, Ban tổ chức mong muốn các em học sinh thấy được tầm quan trọng của lương thực, công tác hậu cần và sự chung sức của quân - dân trong mỗi cuộc chiến bảo vệ đất nước.

Điều quan trọng hơn, thông qua chương trình các em không chỉ nghe kể về lịch sử mà đã được trực tiếp hoá thân vào một phần công việc trong việc xây dựng và bảo vệ kho lương Trần Thương.

Điều đó sẽ tạo cho các em một hành trình trải nghiệm đáng nhớ, thêm trân trọng công ơn của các bậc tiền nhân và tự hào hơn về quê hương Trần Thương.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội tham gia chương trình.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội tham gia trải nghiệm.