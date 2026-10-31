Chương trình giáo dục trải nghiệm em yêu lịch sử 'Sơn La thời kỳ đổi mới'
Ngày 31/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức chương trình giáo dục trải nghiệm em yêu lịch sử với chủ đề “Sơn La thời kỳ đổi mới”. Chương trình thu hút gần 300 học sinh, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ngần, Trường THCS Tô Hiệu và Trường THCS Hoàng Quốc Việt tham gia.
Tại chương trình, các em học sinh được tìm hiểu và khám phá những nét đẹp về lịch sử, văn hóa và những thành tựu đổi mới của quê hương Sơn La.
Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương với sự tranh tài của 3 đội thi. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi: “Theo dòng lịch sử”, “Sử vàng Sơn La” và “Bứt phá về đích”. Với hình thức thi trắc nghiệm và trả lời nhanh các câu hỏi của Ban tổ chức. Mỗi phần thi mang đến không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho học sinh và khán giả, như: Giao lưu trả lời câu hỏi tìm hiểu về lịch sử Sơn La và liên hoan ẩm thực. Qua đó, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm vui tươi, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, sinh động.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ Trường THCS Hoàng Quốc Việt, giải nhì cho đội thi Trường THCS Tô Hiệu và giải ba cho đội thi Trường TH và THCS Chiềng Ngần.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/chuong-trinh-giao-duc-trai-nghiem-em-yeu-lich-su-son-la-thoi-ky-doi-moi--uKcSNK3Dg.html