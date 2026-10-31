Chương trình giáo dục trải nghiệm em yêu lịch sử 'Sơn La thời kỳ đổi mới'

Chương trình giáo dục trải nghiệm em yêu lịch sử chủ đề “Sơn La thời kỳ đổi mới”.

Tại chương trình, các em học sinh được tìm hiểu và khám phá những nét đẹp về lịch sử, văn hóa và những thành tựu đổi mới của quê hương Sơn La.

Các đội tham gia phần thi tìm hiểu lịch sử.

Các đội thi tranh tài trả lời nhanh các câu hỏi.

Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương với sự tranh tài của 3 đội thi. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi: “Theo dòng lịch sử”, “Sử vàng Sơn La” và “Bứt phá về đích”. Với hình thức thi trắc nghiệm và trả lời nhanh các câu hỏi của Ban tổ chức. Mỗi phần thi mang đến không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh.

Phần giao lưu trả lời câu hỏi dành cho khán giả.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho học sinh và khán giả, như: Giao lưu trả lời câu hỏi tìm hiểu về lịch sử Sơn La và liên hoan ẩm thực. Qua đó, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm vui tươi, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, sinh động.

Ban tổ chức trao giải cho đội thi đạt giải nhất.

Đội thi Trường THCS Tô Hiệu đạt giải nhì.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ Trường THCS Hoàng Quốc Việt, giải nhì cho đội thi Trường THCS Tô Hiệu và giải ba cho đội thi Trường TH và THCS Chiềng Ngần.

Các em học sinh cổ vũ phần thi tìm hiểu lịch sử.

Học sinh tham gia chương trình.