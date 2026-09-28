Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT có gì mới từ ngày 10-11?

Cụ thể, ở cấp THCS, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào môn Lịch sử và Địa lý. Ở cấp THPT, các nội dung được điều chỉnh thuộc 3 môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các môn học thuộc chương trình GDTX cấp THCS và THPT. Ảnh minh họa: M.Đ/Hà Nội mới

Các nội dung sửa đổi chủ yếu liên quan đến việc cập nhật tên gọi, địa danh, đơn vị hành chính sau sắp xếp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm chương trình GDTX thống nhất với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phù hợp với thực tiễn mới.

Ở môn Lịch sử, chương trình cấp THCS được điều chỉnh yêu cầu cần đạt theo hướng làm rõ năng lực tìm hiểu, nhận thức, tư duy lịch sử và khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng.

Một số nội dung lịch sử Việt Nam được sắp xếp, cập nhật, trong đó có quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công cuộc đổi mới đất nước.

Ở cấp THPT, nội dung Lịch sử được cập nhật thêm những vấn đề liên quan đến Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025; lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, cùng một số nội dung về bảo vệ Tổ quốc ở các khu vực biên giới.

Với môn Địa lý, một số nội dung về địa lý Việt Nam, các vùng kinh tế - xã hội và địa lý địa phương được cập nhật, sắp xếp lại. Trong đó, nội dung về Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được xem xét trong tổng thể 1 vùng, gắn với các thế mạnh, hạn chế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung thực hành tìm hiểu địa lý địa phương cũng được điều chỉnh để phù hợp với đơn vị hành chính mới.

Đối với môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp THPT, chương trình được cập nhật một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh tế, thị trường, ngân sách nhà nước, thuế, sản xuất kinh doanh, hệ thống chính trị, Hiến pháp, lạm phát, thất nghiệp và văn hóa tiêu dùng.

Nội dung Hiến pháp được cập nhật theo Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025; đồng thời bổ sung nội dung dân sự vào chủ đề về một số quyền và nghĩa vụ của công dân ở lớp 12.

Bộ GD&ĐT cho biết, các nội dung sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi mục tiêu, cấu trúc, yêu cầu cần đạt và định hướng cơ bản của chương trình; không đặt ra chính sách mới, không phát sinh thủ tục hành chính và không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của người học.