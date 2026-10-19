Chương trình Famtrip 'Điện Biên - Những điều thú vị': Quảng bá, kết nối du lịch

Thuyết minh viên hướng dẫn du khách người nước ngoài quét QR để tìm hiểu thông tin về bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Chương trình Famtrip “Điện Biên - Những điều thú vị” trình nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch của địa phương được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức từ ngày 17-22/10/2026.

Chương trình cũng nhằm tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế, hướng tới phát triển thị trường khách từ Bắc Thái Lan, Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Chương trình dự kiến có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ, cơ quan báo chí, truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung số.

Đây là dịp để các doanh nghiệp trực tiếp khảo sát, tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ tại Điện Biên, đánh giá khả năng khai thác và kết nối các tuyến du lịch, từ đó xây dựng những chương trình phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách.

Trong 6 ngày, đoàn Famtrip sẽ khảo sát nhiều điểm đến tiêu biểu của Điện Biên, tập trung vào các loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tìm hiểu hệ thống di tích lịch sử gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, Di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát), Di tích Đồi A1, Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam và Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là những địa danh tiêu biểu, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của du lịch Điện Biên, đặc biệt đối với du khách yêu thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa.

Bên cạnh các di tích lịch sử, đoàn sẽ khảo sát một số sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và cộng đồng tại Ecolodge Kê Nênh Điện Biên, khu khoáng nóng U Va, Khu du lịch sinh thái Him Lam cùng các điểm cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Chương trình còn có hoạt động giao lưu văn nghệ dân tộc Hà Nhì, giúp các doanh nghiệp tìm hiểu thêm những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đáng chú ý, đoàn sẽ đến khu vực cực Tây của Tổ quốc, tham quan giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc, cột cờ A Pa Chải tại xã Sín Thầu và bản du lịch cộng đồng Nà Sự. Đây là những điểm đến có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa, đồng thời góp phần mở rộng khả năng kết nối các tuyến du lịch khu vực biên giới.

Chương trình khảo sát được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung ứng dịch vụ tại địa phương, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế.

Cùng thời gian diễn ra chương trình Famtrip, Điện Biên sẽ tổ chức hai sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư quốc tế.

Việc tổ chức chương trình Famtrip cùng thời điểm với các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Điện Biên, tăng cường hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, góp phần phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường khách và nâng cao sức hấp dẫn của Điện Biên đối với du khách trong nước và quốc tế./.