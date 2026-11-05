Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' tại xã Quang Long

Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho 4 học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 4 xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập; trao 7 suất quà cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quang Long.

Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của phụ nữ lực lượng vũ trang trong các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo đời sống hội viên và học sinh hoàn cảnh khó khăn; góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng phát triển.